Consumo suma tres caídas y baja 0.6% en marzo: BBVA

A casi dos meses de que inicie el Mundial de Fútbol, el consumo en México se mantiene débil. En marzo ligó su tercer mes de caídas, lo que refleja la cautela entre los consumidores.

Según el Indicador de Consumo Big Data de BBVA Research, la caída mensual fue de 0.6% en términos reales y con cifras desestacionalizadas.

Considerando el dato de marzo, el indicador muestra que el consumo ha caído en promedio 2.0% en lo que va de 2026 frente al mismo periodo de 2025, lo que implica una diferencia de 9.9 puntos porcentuales.

“Si bien la Copa del Mundo 2026 implicará un impulso al gasto privado durante el segundo trimestre del 2026, consideramos que este efecto será de naturaleza temporal”, expuso la economista Principal en BBVA Research, Saidé Salazar.

Anticipó que para la segunda mitad del año, el panorama apunta nuevamente a un crecimiento moderado del gasto de los hogares, en un contexto marcado por la persistente incertidumbre, un menor dinamismo de la masa salarial real y un deterioro en las expectativas de los consumidores.

De acuerdo con el reporte, el debilitamiento del consumo se presenta tanto en bienes como en servicios, siendo hoteles y restaurantes los negocios que han resultados ser los más afectados.