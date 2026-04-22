AI pide a gobierno reconocer crisis por desapariciones

México enfrenta una crisis estructural de desapariciones que continúa agravándose, advirtió Amnistía Internacional, pues señaló que, durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, se mantuvo el incremento de personas no localizadas en prácticamente todo el país.

En el marco de la presentación del Informe anual global de la ONG, su directora ejecutiva en México, Edith Olivares Ferreto, afirmó, en entrevista con El Economista, que actualmente hay más de 130,000 personas desaparecidas, lo que equivale a “una de cada 1,000” en el país, dimensión que calificó como alarmante.

“Durante el primer año continuaron incrementando las desapariciones en todo el territorio nacional”, señaló, al tiempo que acusó que las autoridades federales han negado la existencia de desapariciones forzadas y la posible participación de servidores públicos, pese a que existen casos documentados e incluso sancionados.

Por otro lado, el contexto de la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la organización consideró que México tiene una “oportunidad histórica” para aceptar cooperación internacional que permita fortalecer las labores de búsqueda, identificar más de 72,000 cuerpos sin identificar en servicios forenses y garantizar acceso a la verdad y justicia para las víctimas.

Militarización, factor de riesgo

La organización también alertó sobre la relación entre el aumento de desapariciones y la militarización de la seguridad pública. Recordó que desde 2009, con el despliegue de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, se advirtió sobre riesgos a los derechos humanos.

“No es casualidad que el incremento en desapariciones se esté dando en el período de militarización”, sostuvo la activista, quien indicó que la mayoría de los casos registrados en México han ocurrido en los últimos 20 años, con un promedio actual de entre 20 y 40 desapariciones diarias.

Buscadoras, en riesgo constante

El informe también documentó la violencia contra colectivos de búsqueda, integrados en más de 90% por mujeres. Tan solo en 2025, al menos siete personas buscadoras fueron asesinadas, en un contexto donde las familias han asumido labores que corresponden al Estado.

“Las familias buscan porque el Estado no lo hace”, afirmó Olivares, al advertir que enfrentan amenazas, ataques, afectaciones económicas y riesgos a su integridad. En ese sentido, urgió a implementar mecanismos de protección y respaldar la campaña “Buscar sin miedo”.

También, la directora indicó que Amnistía Internacional espera poder presentar este informe y sus recomendaciones a la titular del Ejecutivo federal y la secretaria de Gobernación.

“Amnistía Internacional no ha sido atendido por esta presidenta ni por el presidente anterior, esperemos que esta sea una oportunidad de diálogo y cooperación”, compartió.