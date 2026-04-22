Descarta aprobar reforma sobre eutanasia este periodo

Representantes de organizaciones de la sociedad civil y la activista y paciente Samara Martínez urgieron que la Cámara de Senadores apruebe antes del próximo día 30, cuando terminará el periodo de sesiones ordinarias en curso, la iniciativa ciudadana, respaldada por un grupo plural de senadores, de reformas a la Ley de Salud en materia del derecho a la muerte digna.

A pregunta específica sobre si es posible concretar la enmienda sobre eutanasia antes de que termine abril, Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara Alta y coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el que detenta la mayoría legislativa, respondió que no.

“No, en este periodo de sesiones no hay esa posibilidad”, afirmó.

En conferencia de prensa en la sede senatorial, acompañados de los senadores morenistas Emmanuel Reyes Carmona, Margarita Valdez y Alejandra Arias, integrantes de los colectivos “Práctica: Laboratorio para la Democracia”, “Coalición Muerte Digna, ¡Ya!” y Samara Martínez, paciente crónica con enfermedad terminal y promovente de la reforma legal, anunciaron que mañana se realizará, con el auspicio del Senado, un conversatorio sobre el tema.

Los promotores de los cambios a la Ley de Salud pretenden el reconocimiento del derecho a la muerte digna mediante la denominada “Ley Trasciende” para despenalizar y regular la ayuda médica para morir vía la eutanasia.

Siete de 10, a favor

Difundieron los resultados de un estudio nacional cuantitativo y cualitativo que revela que siete (74.3%) de cada 10 personas en México están a favor de la legalización de la eutanasia.

Más de 2,400 profesionales del sector salud, aseguraron, ya firmaron el pronunciamiento a favor del reconocimiento del derecho a una muerte digna en México.

La iniciativa ciudadana de cambios a la Ley de Salud, que senadores de Morena, PRI, MC, PVEM y PT hicieron suya y presentaron de manera formal desde el año pasado se encuentra en estudio por la Comisión de Salud de la Cámara Alta.

Entre otros cambios, se propone derogar el artículo 166 Bis 21, que prohíbe la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, y adicionar un “Título Octavo Ter - Eutanasia”.

“El presente título tiene por objeto regular el derecho a la eutanasia en México, garantizando que quienes padezcan una enfermedad en etapa terminal o una enfermedad o condición crónico-degenerativa discapacitante y amenazante para su salud, sin posibilidad de cura puedan acceder si es su voluntad a los medicamentos que les causen la muerte de manera anticipada sin dolor’’, cita la propuesta de redacción del artículo 166 Ter.