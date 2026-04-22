Reportan que agentes fallecidos en Chihuahua pertenecían a la CIA

Mientras que medios estadounidenses publicaban que los dos agentes estadounidenses que murieron en Chihuahua, el fin de semana pasado, serían integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por su sigla en inglés), el gobierno mexicano afirmó que se realiza una investigación y que en caso de confirmarse se buscará un extrañamiento al gobierno encabezado por Donald Trump.

De acuerdo con reportes de The Washington Post y The New York Times, basado en fuentes con conocimiento del caso, los diplomáticos formaban parte de una estrategia ampliada de la agencia de inteligencia para combatir el tráfico de drogas en el hemisferio occidental.

Dichas versiones citan a fuentes con conocimiento del caso, quienes hablaron bajo condición de anonimato. La agencia de inteligencia, indicaron ambos rotativos, declinó hacer comentarios oficiales.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de abril, cuando dos empleados de la embajada estadounidense fallecieron en un accidente automovilístico junto con dos funcionarios mexicanos, tras regresar de una operación antidrogas en el norte del país. Entre las víctimas mexicanas se encontraba un integrante de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.

Según fuentes citadas en el reporte The Washington Post, la CIA ha ampliado su presencia en operaciones antidrogas en América Latina, incluyendo el uso de drones no armados para ubicar laboratorios clandestinos y líderes criminales, además de fortalecer la capacitación de unidades locales.

Según la información difundida, los funcionarios estadounidenses regresaban de actividades vinculadas a una operación contra laboratorios clandestinos de droga en el norte del país. Autoridades locales han señalado que dichos operativos fueron encabezados por fuerzas mexicanas, mientras que la participación de personal estadounidense habría sido en tareas de asesoría o capacitación.

“Extrañamiento”

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló ayer que su gobierno podría emitir un “extrañamiento” diplomático a Estados Unidos en caso de confirmarse que los funcionarios estadounidenses participaron en una operación en territorio nacional.

La mandataria explicó que primero debe concluir la investigación para determinar si hubo violaciones a la Constitución o a la Ley de Seguridad Nacional, particularmente en lo referente a la actuación de agencias extranjeras en el país.

“Una vez que se tenga cerciorado si estaban en una operación conjunta, sí vendría un extrañamiento, evidentemente, y una solicitud de que esto no sea así”, afirmó.

Asimismo, puntualizó que los gobiernos estatales no pueden establecer coordinación directa con agencias del gobierno de Estados Unidos, ya que cualquier vínculo debe gestionarse obligatoriamente a través del gobierno federal.

Sobre el caso específico, indicó que la Fiscalía General de la República y otras autoridades competentes ya realizan las indagatorias para esclarecer qué hacían los funcionarios estadounidenses en Chihuahua y a qué agencia pertenecían.

“Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración. Estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran”, dijo.