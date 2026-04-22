Aranceles cero, ¿nunca más?

Trascendieron presuntas y temerarias declaraciones del representante comercial de la Casa Blanca (USTR), Jamieson Greer, pronunciadas en las reuniones que sostuvo con los grupos empresariales mexicanos, representantes de la industria automotriz y acerera y el gobierno.

Además de organizaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por José Medina Mora y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México, presidida por Oscar del Cueto.

Este 20 de abril (2026) inició en México la segunda ronda de conversaciones entre los gobiernos mexicano y estadounidense

¿Cuartote de junto?

Previamente, el líder negociador del equipo mexicano, Marcelo Ebrard, había eliminado el modelo de cuarto de junto, utilizado en negociaciones previas del acuerdo comercial trilateral.

Decidió sustituir el tradicional cuarto de junto, el grupo reducido y cupular de unos 6-8 empresarios que acompañaba las negociaciones del TLCAN y el TMEC anterior, por un mecanismo de consultas mucho más amplio, incluyente y descentralizado.

Pero sorpresivamente, el primer día de trabajos, en esta segunda ronda de conversaciones con los representantes de EU, Ebrard sentó a la mesa, directamente, con el representante de la USTR, a un amplio número de representantes del sector privado.

El cuarto de junto, de pronto se convirtió en un cuartote de junto.

Bomba declarativa

Y fue ahí, en donde Greer soltó la bomba declarativa:

“Los aranceles han llegado para quedarse. Al presidente Trump le gustan. Nunca volveremos a un mundo sin aranceles”, habría expresado el funcionario estadounidense, de acuerdo con distintas fuentes de los sectores empresariales e industriales que estuvieron presentes.

El mensaje de Greer habría sido muy claro y directo.

El fuerte y agresivo posicionamiento de Greer que citan fuentes extraoficiales, choca con el principal objetivo señalado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard: eliminar los aranceles unilaterales que viene aplicando EU a México.

Todo bien: México

Pero todo eso, habría ocurrido el lunes 20 de abril. En las reuniones de este 21 de abril, la información gubernamental mexicana marca avances en la revisión de temas.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que tanto México como Estados Unidos coinciden en que el tratado no debe desaparecer y que es conveniente para ambos países (y para Canadá).

Oficialmente, se difundió la versión de que en las reuniones técnicas, encabezadas por el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez Romano y el subsecretario de la Representación Comercial de los Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, destacaron el buen momento de la relación entre México y Estados Unidos.

¿Petate del muerto?

El ex secretario de Economía y líder negociador del T-MEC, Ildefonso Guajardo, reprobó que el gobierno mexicano decidiera sentar a la mesa a los empresarios con los funcionarios de EU.

Desde su punto de vista, ese formato, abrió el espacio para que Greer, los asustara con “el petate del muerto”.

En una entrevista radiofónica con el periodista Javier Risco, Guajardo dijo que el gobierno mexicano no puede aceptar la aplicación de los aranceles unilaterales y al mismo tiempo avanzar en la revisión de las reglas de origen, para hacerlas más estrictas.

Escenarios

Entre los escenarios no gubernamentales, está la posibilidad de que la revisión del T-MEC no concluya este año.

Hay quienes anticipan incluso que podría hacerse efectiva la posibilidad de una revisión anual del T-MEC, con lo que se mantendría la incertidumbre consecuente.

Por ahora no está claro si Ebrard podrá remontar éste difícil comienzo de la segunda ronda de conversaciones.

No sólo por el endurecimiento de la representación estadounidense. También por el “fuego amigo” interno, en el que recientes designaciones de nuevos participantes gubernamentales en la negociación del T-MEC están siendo interpretados como una cuña para el responsable de las negociaciones del acuerdo comercial.

Lo cierto es que el debilitamiento del principal negociador, en el contexto actual, no le beneficiaría a nadie. Ni al gobierno, ni al partido en el poder y mucho menos al país. A ver.

Atisbos

Nuvei anuncia el inicio de sus operaciones en México, tras obtener la licencia local, con lo que comenzará a procesar transacciones con tarjeta a través de su propia infraestructura en el país.

Llega en un momento en el que, el ecosistema de pagos superó, al cierre del año 2024, los 676,000 millones de dólares; y el comercio electrónico alcanzó cerca de 97,000 millones, con expectativas de crecimiento de doble dígito en los próximos años.

Nuvei, es una empresa canadiense líder en tecnología financiera (Fintech) que proporciona una plataforma global de procesamiento de pagos.