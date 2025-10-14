El Airbus A320 supera al Boeing 737 como el avión más vendido de la historia

El Airbus A320 se ha convertido por primera vez en el modelo de avión más vendido en la historia tras superar al Boeing 737, según cifras publicadas por ambas empresas.

Según datos ofrecidos por Boeing, la compañía entregó 40 aviones 737 MAX en septiembre, para un total de 12,254 aparatos vendidos desde que en 1968 se comenzara a comercializar este modelo de pasillo único.

Hasta finales de septiembre, Airbus había entregado 12,257 unidades del A320, también de pasillo único, que se comenzó a vender en 1988, informó el martes la compañía europea.

El hecho de que la empresa europea haya superado a Boeing en términos de entregas comerciales refleja la crisis de la empresa estadounidense por problemas de seguridad y control de calidad en los últimos años.

Los 737 MAX de Boeing estuvieron inmovilizados en tierra durante 20 meses después de dos accidentes de este modelo en 2018 y 2019 en los que murieron 346 personas.