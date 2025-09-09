Boeing logra en agosto su mayor nivel de entregas de aviones desde 2018

Boeing BA.N dijo el martes que entregó 57 aviones en agosto, frente a los 48 del mes previo, sumando su mayor número de entregas en el periodo desde 2018, cuando el fabricante transfirió 64 naves. Para el 31 de agosto, la compañía había entregado 385 jets, lo que superó el total de 2024 de 348 aviones.

Las entregas del año pasado se vieron obstaculizadas en parte por una huelga de siete semanas de los trabajadores sindicalizados de la zona de Seattle, aunque el paro no comenzó hasta septiembre. Su rival europeo Airbus AIR.PA entregó 61 aviones en agosto, lo que eleva su cifra anual a 434 naves.

Boeing entregó 42 aviones modelo 737 MAX el mes pasado, siete de ellos a la compañía de bajo costo Ryanair RYA.I y seis a United Airlines UAL.O. También entregó 14 aviones de fuselaje ancho, entre ellos nueve 787 Dreamliner, cuatro 777 y un 767. Las aerolíneas chinas recibieron nueve aviones en agosto, seis 737 MAX y dos 787-9, respectivamente.

Boeing recibió 26 pedidos brutos, encabezados por la compra de 14 aviones modelo 777-9 por parte de Cathay Pacific de Hong Kong 0293.HK. También consiguió pedidos de cinco 737 MAX y siete 787 Dreamliner.

Se registraron dos cancelaciones de pedidos de 737 MAX. Desde el inicio de 2025 hasta agosto, Boeing registró 725 pedidos brutos, compensados por 46 cancelaciones y conversiones. Tras los ajustes contables, la cartera oficial de pedidos de la compañía alcanzó los 5,994 aviones.