La AIMMGM pide legislar sobre agua con equilibrio industrial, social y ambiental

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) instó a la Cámara de Diputados a legislar sobre el agua con equilibrio industrial, social y ambiental.

En coincidencia con la Cámara Minera de México, la AIMMGM advirtió que podrían darse afectaciones a partir de cambios que se perfilan en la Ley de Aguas Nacionales.

“(La AIMMGM) comparte la preocupación de las empresas mineras que operan en México ante la propuesta de modificación del Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales, impulsada en la Cámara de Diputados, debido a las consecuencias para diversas industrias y la economía nacional”, dijo en un comunicado difundido este miércoles.

Esta Asociación se fundó en 1951 y está conformada por más de 3,800 asociados que participan en empresas mineras que operan en México, en compañías proveedoras de maquinaria, equipo, servicios y suministros de la industria minero-metalúrgica, y en el sector público, así como en escuelas y facultades de Ciencias de la Tierra.

“(La AIMMGM) confía en que los legisladores lleven a cabo cambios a la legislación que promuevan mecanismos de gobernanza del agua y justicia socioambiental para lo cual pone a disposición sus conocimientos y la experiencia de sus profesionales, a fin de garantizar la competitividad de México”, dijo.

También consideró que la gestión eficiente y responsable del agua es un pilar fundamental en las estrategias de desarrollo sustentable de la actividad económica en México y debe privilegiarse el consumo humano pero, en los términos que lo plantea la propuesta de reforma, afectaría negativamente a la industria minera y otros sectores económicos.

El 76% del agua en México está concesionada para uso agrícola, 14% para abastecimiento público; 5% para el sector energético; y 5% para el sector industrial. Y la minería utiliza un estimado del 0.27% del volumen total nacional.

“La minería formal en México cumple estándares estrictos y confina sus residuos de forma segura. Con la asesoría de instancias federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en las unidades mineras se establecen lineamientos claros para la gestión responsable del recurso hídrico, garantizando su preservación y uso sostenible durante la etapa operativa y tras la conclusión de las actividades mineras”, agregó.

En ese sentido, destacó que la propuesta para la modificación del artículo 118 “amenaza” la continuidad operativa del sector, la producción de minerales estratégicos y el sustento de alrededor de 3 millones de familias que dependen directa e indirectamente de la minería.

La AIMMGM reafirmó su disposición a colaborar con el Gobierno de México en la construcción de un marco regulatorio eficaz, sostenible y plenamente alineado con los objetivos nacionales para la minería.