Gobierno de Trump se niega a reembolsar a las empresas los aranceles IEEPA

El Gobierno ⁠estadounidense se está negando a devolver a las empresas ⁠los aranceles que la Corte Suprema declaró ilegales el mes pasado, según informó este viernes el Financial Times, ⁠citando a personas familiarizadas con ⁠el asunto.

Los funcionarios de aduanas están denegando las solicitudes de las empresas para recuperar los aranceles impuestos en virtud de los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump, generando incertidumbre entre las empresas y provocando más disputas en los tribunales, según el FT.

El Gobierno estadounidense recaudó más de 130,000 millones de dólares en pagos de aranceles ilegales, que eran fundamentales para la política comercial de Trump. La Corte Suprema no proporcionó orientación para la emisión de reembolsos, lo que generó confusión sobre cómo se reembolsaría a los importadores.

El miércoles, un juez de un tribunal comercial estadounidense ordenó al Gobierno que comience a pagar potencialmente miles de millones de dólares en reembolsos a los importadores que pagaron aranceles.

Muchas empresas se han ⁠apresurado a presentar correcciones para eliminar ⁠los códigos arancelarios de ⁠la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de las ⁠entradas de envíos y solicitar reembolsos, pero la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha estado rechazando esas solicitudes y suspendiendo las protestas presentadas para obtener el reembolso de los gravámenes que ya habían sido liquidados, según el FT.

Reuters no ha podido verificar inmediatamente la información. La Casa Blanca ⁠y la autoridad aduanera no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.