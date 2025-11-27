Aerolíneas Argentinas invertirá 65 millones de dólares

Aerolíneas Argentinas anunció una inversión de más de 65 millones de dólares que usará para renovar su flota e incorporar 18 nuevos aviones bajo la figura de leasing, entre otros proyectos.

“El objetivo es modernizar la flota, mejorar la experiencia de viaje de sus pasajeros y consolidar su estrategia de rentabilidad y posicionamiento en el mercado doméstico e internacional”, informó la empresa en un comunicado.

Lo anterior, dijo, forma parte de su primer plan de inversión financiado con fondos propios, con el que prevé incorporar cuatro Airbus A330neo y otros 14 Boeing 737 MAX —dos MAX8, cuatro MAX9 y ocho MAX10—, lo que permitirá aumentar la rentabilidad en rutas de alta demanda dentro del país y en destinos de la región.

“Estas nuevas incorporaciones vendrán acompañadas por una actualización de los interiores de cabina de los aviones A330ceo que la compañía ya está operando”, acotó.

La aerolínea estatal adelantó que la primera fase está prevista para entrar en operación en 2027. En una segunda etapa, se prevé la instalación de conectividad Wi-Fi en toda la flota.

Las nuevas aeronaves operarán bajo leasing operativo, un instrumento financiero con el cual podrá modernizar la flota sin afectar la solidez financiera.

“Vamos a crecer en oferta total de asientos y vamos a consolidar una flota moderna, eficiente y de alta rentabilidad, con un producto atractivo para los pasajeros”, aseguró Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas. Según lo informado por la línea aérea, 2025 será el primer año en que Aerolíneas Argentinas no recibirá aportes del Tesoro Nacional, un hecho inédito desde la recuperación estatal de la compañía. Entre 2008 y 2023, la aerolínea registró pérdidas promedio de 400 millones de dólares al año, pero logró revertir esa tendencia en 2024 con su primer resultado operativo positivo (EBITDA) de 56.6 mdd.

Aerolíneas Argentinas tiene actualmente una flota de 83 aeronaves.