Aerolínea Avianca normaliza operaciones tras actualizar el software de aviones A320

La aerolínea colombiana Avianca anunció el martes que completó el 100% de la actualización de software de sus 124 aviones Airbus A320, lo que le permitirá normalizar sus operaciones y reabrir las ventas de pasajes.

La empresa aseguró que, desde el anuncio de la directriz del fabricante, un equipo conformado por más de 2,500 técnicos especializados de la aerolínea trabajó sin descanso en la pronta actualización del software, priorizando siempre el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad.

"Avianca informa que, tras un esfuerzo ininterrumpido y coordinado, finalizó con éxito la actualización del software ordenada por Airbus en el total de los aviones A320 que así lo requerían", precisó la aerolínea en un comunicado.

Avianca reveló que el proceso de actualización del software afectó a 42,939 pasajeros en 293 vuelos nacionales e internacionales.

Las aerolíneas que operan Airbus A320 comenzaron a reanudar sus operaciones con normalidad el fin de semana después de que el fabricante europeo de aviones introdujo cambios en su software antes de lo previsto.

Avianca, con más de 105 años de operación, conforma un grupo de aerolíneas líder en Colombia, Ecuador y Centroamérica.

La empresa tiene una de las operaciones aéreas más grandes de América Latina con unas 150 rutas, 700 vuelos diarios y una flota de 140 aviones Airbus 320 y Boeing 787 Dreamliner, que conectan con 80 destinos en 25 países de América y Europa.