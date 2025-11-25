Acuerdo Trump-Milei deja en desventaja a Brasil en Argentina

El acuerdo de cooperación comercial y de inversiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Argentina ha generado preocupaciones a los líderes de la industria brasileña, por los potenciales cambios en las cadenas comerciales y de suministro, así como por la potencial pérdida de competitividad brasileña en el país trasandino.

Según los expertos, el acuerdo podría perjudicar el comercio brasileño en varios niveles principalmente porque Brasil exporta el 90% de sus productos manufacturados a Argentina, y este año, el sector generó 14,900 millones de dólares en ingresos entre enero y octubre. Por ello, una de las grandes interrogantes de la industria es cuánto podría perder el comercio brasileño.

Brasil exporta principalmente granos y aceites a Estados Unidos. Con este acuerdo, el país podría perder ventas en algunos de estos segmentos en ambos mercados.

Al mismo tiempo, con su competitividad en riesgo, enfrentaría mayores dificultades para canalizar su comercio ya facilitado con Argentina a través del Mercosur.

Hasta octubre de este año, el gigante sudamericano registró un superávit comercial de 5,100 millones de dólares con Argentina, el tercer mayor mercado del país, solo superado por China (24,900 millones de dólares) y los Países Bajos (7,800 millones de dólares).

Durante este período, casi el 6% de las exportaciones brasileñas se destinó a Argentina. En cuanto a las importaciones, más del 4.5% provino del país trasandino.

Uno de los primeros efectos directos del acuerdo entre Argentina y EEUU es la posible pérdida de cuota de mercado de los productos brasileños, con la entrada de equivalentes estadounidenses más económicos al país vecino, según Marcela Franzoni, profesora de Relaciones Internacionales del Ibmec. Uno de los sectores más amenazados es el de vehículos livianos, accesorios y motores, que representó el 45.5% de las exportaciones a Argentina entre enero y octubre.

Franzoni sostuvo que la industria brasileña, poco competitiva en varios segmentos, corre el riesgo de perder aún más terreno en los mercados tradicionales en un momento en que las exportaciones a China siguen muy concentradas en productos primarios, concentrados en petróleo y granos.

Destacó un segundo efecto directo: el acuerdo "pone en tela de juicio la continuidad de las regulaciones del Mercosur" y revela una tendencia, no solo en Argentina, a promover la transformación del grupo en un tratado de libre comercio con una estructura institucional más débil. Esto se debe a que las ventas individuales de los países miembros a China se han expandido, debilitando la lógica de la integración productiva dentro del bloque. Según Franzoni, la acción argentina supone ahora una presión hacia una apertura unilateral, aunque al mismo tiempo refuerza la dificultad de construir negociaciones multilaterales robustas.