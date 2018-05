El vuelo comercial de pasajeros de la aerolínea Emirates, de Dubai a la Ciudad de México con escala en Barcelona, podría iniciar entre octubre y noviembre próximo y abre la puerta para nuevas inversiones y llegadas de turistas de Oriente Medio e India, (que cuentan con un poder adquisitivo elevado), consideró el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid.

Las autorizaciones de los países involucrados ya fueron otorgadas y únicamente falta obtener el slot en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para lo cual ya hay negociaciones con una aerolínea local.

“En principio se debe decir que el gobierno mexicano está cumpliendo un compromiso pactado en giras de trabajo realizadas con anterioridad en los Emiratos Árabes. Se quiere aumentar la relación comercial entre nuestros países, incluido el turismo, porque existe un alto potencial de beneficio. La operación aérea inició primero con carga y ahora sigue con pasajeros”, agregó. En entrevista, el funcionario comentó que en esa región existen fondos soberanos que van desde 500,000 y 700,000 millones de dólares que podrían destinarse en México para invertir en hoteles o aeropuertos, pero primero debe existir la conectividad para que puedan llegar. Se prevé que Emirates (aprovechando la quinta libertad aérea, que permite cargar y descargar pasajeros en un tercer país) realice el vuelo de ida y vuelta una vez por día y en su primer año se podrían movilizar 150,000 pasajeros.

¿Qué tantos turistas podrían llegar de los Emiratos Árabes si en la escala en Barcelona se puede bajar del avión?

Lo relevante es la conexión que se establece con India y desde allá llegarán a México. En la escala algunos se podrán bajar, pero es claro que vamos por nuevos mercados emisores. No van a llegar más españoles, creo, porque Emirates abre la ruta. Ya están Iberia y Aeroméxico (que no tienen vuelo a Barcelona). No quiero pensar que habrá un crecimiento desmedido por eso. El que debemos esperar es de Emiratos e India.

¿Qué le gusta de México a esos turistas?

Primero había que tener acceso para llegar. En Cancún, por ejemplo, ya hay bodas de gente de India y de los países árabes que tienen un gasto muy elevado. Teníamos que tener el vuelo, ya está, vamos a hacer una intensa campaña de promoción por allá.

Aeroméxico indicó que la ruta que se abrirá genera competencia desleal, ¿se pueden afectar los flujos turísticos?

Es una decisión de la empresa. No se puede quitar una nueva oportunidad de conectividad al país. Si se requiere un servicio Barcelona-México, hay que buscar quién te lo dé. Es probable que Aeroméxico no abra esa ruta pero abrirá otra o incrementará frecuencias en algún lado; es destacable que como país tendremos doble beneficio: la ruta desde Barcelona y otra, tal vez, nueva. Esto es una buena noticia para nuestro turismo.

Captación de turistas

Marcha el proceso de diversificación

En su proceso de diversificación de países emisores de turistas, la Secretaría de Turismo busca que en el corto plazo Estados Unidos no represente más de 50% (actualmente su participación es de 58%) y el nuevo vuelo de Emirates será un aliciente para atraer viajeros de alto poder económico y elevar el gasto promedio que se hace en México.

“A nadie le conviene ser tan vulnerable a un país. No queremos que dejen de venir, son nuestros principales visitantes, por eso seguimos haciendo promoción efectiva en EU, pero al mismo tiempo trabajamos para que también crezcan, como región, Europa, América Latina, Asia y ahora los países de la península arábiga”, comentó el titular de la dependencia, Enrique de la Madrid.

El funcionario comentó que, por ejemplo, del aeropuerto de Dubai existen conexiones con más de 240 ciudades del mundo, entre ellas India.

Incluso, este año, México participó ahí en Arabian Travel Market, feria turística donde se comercializan destinos de placer (sol, playa y naturaleza).

El año pasado, México recibió 64,921 turistas de India y 75% de ellos aterrizó en los aeropuertos de la Ciudad de México y Cancún.

En octubre pasado, el presidente de la Unión de Federaciones de Asociaciones de Agencias de Viajes, Sunil Kumar, aseguró que India está pensando turísticamente en México y que sus connacionales tienen deseos de venir, lo cual se debe aprovechar porque su nivel de gasto está creciendo notoriamente.

Como muestra de su interés, Sunil Kumar se comprometió a tener un encuentro con sus afiliados en México y que buscaría el apoyo del gobierno federal.

empresas@eleconomista.mx