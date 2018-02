Unilever, la segunda empresa del mundo que más gasta en publicidad, amenaza con retirar sus anuncios de plataformas digitales como Google y Facebook “si crean división, fomentan el odio y no toman medidas para proteger a los más pequeños”.

Ayer, durante su intervención ante anunciantes, medios de comunicación y empresas tecnológicas, Keith Weed, director de Marketing de Unilever, lanzó esta advertencia a los gigantes tecnológicos en la Conferencia de la Interactive Advertising Bureau, organización encargada de ordenar el mercado de la publicidad en medios interactivos. “Como uno de los mayores anunciantes del mundo, no podemos permitir que nuestros consumidores no confíen en lo que ven online. No podemos seguir apoyando medios digitales que exhiben 25% de nuestra publicidad a nuestros clientes y cuya transparencia deja mucho que desear”.

El fabricante del jabón Dove y la mayonesa Hellman’s invirtió el año pasado 7,700 millones de euros en publicidad. Unilever ha revisado su presupuesto en publicidad como parte de una campaña de recorte de costes a raíz de la opa fallida sobre Kraft Heinz hace un año. La empresa ha recortado el número de los anuncios que produce y ha reducido a la mitad la lista de agencias con las que opera.

El discurso de Weed coincide con el aumento del control al que están sometidas las empresas de Silicon Valley sobre las consecuencias de sus productos. Políticos, asociaciones de defensa del consumidor y exejecutivos del sector han pedido a la industria que actúe frente a asuntos tan preocupantes como la intervención de Rusia en procesos electorales, los anuncios que aparecen junto a videos que promueven la violencia y la explotación o las consecuencias psicológicas del uso de las redes sociales.

“Unilever no invertirá en plataformas o entornos que no protejan a nuestros hijos, creen división en la sociedad o inciten al odio. Daremos prioridad a las inversiones en plataformas responsables, comprometidas con crear un impacto positivo en la sociedad”, declaró el ejecutivo. En los últimos años, Weed y Marc Pritchard, director de Marca de Procter & Gamble, empresa que más gasta en publicidad, se han convertido en los mayores críticos del mercado de la publicidad digital.