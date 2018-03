La conocida cadena de jugueterías Toys 'R' Us, que emplea a 65,000 personas en todo el mundo, anunció el cierre de todas sus tiendas en Estados Unidos, víctima de las ventas en internet, y podría hacer lo mismo en el extranjero.

El grupo, que se dio a conocer en los años 1980 y 1990 con sus inmensos supermercados de juguetes, no logró pagar su deuda ni encontrar un comprador.

En septiembre de 2017 se declaró en bancarrota, lo que le permitió seguir su actividad sin tener que responder a sus deudas. Pero ahora está esperando la autorización de la justicia estadounidense para "proceder a la liquidación del inventario" de sus 735 tiendas en Estados Unidos, según un comunicado publicado el jueves.

La decisión pone en peligro cerca de 30,000 puestos de trabajo, la mitad de los que tiene la compañía.

"Ya no tenemos el apoyo financiero para seguir con nuestras actividades en Estados Unidos", dijo el director general de Toys 'R' Us, Dave Brandon. "Es un día profundamente triste para nosotros y para millones de niños y familias que hemos servido en los últimos 70 años", añadió.

Sin embargo el grupo intentará salvar su actividad en Canadá y algunas de sus tiendas en Estados Unidos y está negociado "una transacción que podría combinar hasta 200 tiendas en Estados Unidos con sus operaciones más rentables en Canadá".

En el resto del mundo, Toys 'R' Us tiene prevista una "reorganización" y un "proceso de venta" en Asia, Alemania, Austria y Suiza. También está estudiando la posible venta de sus operaciones en Francia, Australia, Polonia, Portugal y España.

Por otra parte, los responsables de Toys 'R' Us en Gran Bretaña anunciaron que como no hay ningún comprador para retomar el grupo se verán obligados a cerrar un centenar de tiendas en el país, donde trabajan unas 3.000 personas, en las próximas semanas.

Batalla perdida

La irrupción de gigantes de la venta en internet como Amazon han tenido un fuerte impacto en los líderes tradicionales del sector de los juguetes, como Toys 'R' Us.

"La industria mundial del juguete perdió la batalla para conservar la atención de los niños, obsesionados con los teléfonos y las tabletas", escribió The New York Times.

Toys 'R' Us, con sede en Wayne, en New Jersey (este de Estados Unidos), todavía no dio detalles de la liquidación de sus tiendas en Estados Unidos y el extranjero.

"El grupo y sus consejeros se esfuerzan en minimizar el impacto de la liquidación en el mercado canadiense y en el extranjero", aseguró Dave Brandon.

La que empezó siendo una tienda de puericultura fundada en 1948 por Charles Lazarus se convirtió luego en una cadena de supermercados de juguetes, reconocible por su mascota, una jirafa.

A partir de los años 1980, el grupo empezó a diversificarse con la creación de las marcas de ropa Kids 'R' Us y Babies 'R' Us (1996) y abriendo luego tiendas en el extranjero, la primera de ellas en Canadá.

En 1998, con retraso frente a sus competidores, abrió una web de venta en internet y en el año 2000 se alió con Amazon.

En 2004 la cadena lanzó un plan de reestructuración para modernizarse y en 2005 fue comprada por un consorcio formado por Bain Capital, KKR y el inversor inmobiliario Vornado Realty Trust.

En 2016, Toys 'R' Us representaba el 13.6% del mercado de los juguetes en Estados Unidos, frente al 29.4% de Walmart, 16.3% de Amazon, 13.9% de GameStop, según el instituto de estudios de mercado IBISWorld.

erp