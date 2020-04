Entrevistas MiPymes: Carlos Hernández, propietario de la compañía Raksha Systems, especializada en gestión de sistemas de cómputo

El surgimiento de la pandemia del coronavirus ha sido para muchos negocios que venían enfrentando una situación económica difícil como patear a una persona con osteoporosis, planteó el empresario Carlos Hernández.

El propietario de la compañía Raksha Systems, dedicada a apoyar a las empresas que no cuentan con personal de soporte técnico para sus redes de computo, nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, así como a la venta de equipo, dijo que, en su caso, la situación es difícil, pero tiene la firme convicción de sortear la crisis manteniendo la viabilidad de su negocio.

Expuso que su negocio, fundado hace 15 años y que tiene sus oficinas en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, tuvo un inicio de 2020 complicado, debido a que 2019 fue un mal año.

Sin embargo, el panorama de hoy lo lleva a enfatizar que 2020 será el peor año que ha vivido su empresa.

Desde 2019, una de sus líneas de negocio, la venta de equipo había registrado bajas importantes, comparadas con años atrás. Por ello desde hace varios meses, el negocio se sostuvo principalmente por el servicio de soporte técnico y asesoría.

Indicó que para hacer frente a la difícil situación, recurrió a un préstamo bancario, con el fin de mantener su equipo de trabajo con salarios pagados. “Me estoy financiando con deuda”.

Sin embargo, estimó que en esta situación sólo puede aguantar un mes, antes de tener que empezar a recortar personal. Pero eso, a la larga, se vuelve un problema.

“Si reduzco personal, pierdo la capacidad de atender nuevos negocios. Por las características de nuestros servicios no es posible que mañana me den un contrato y yo contrate a alguien para atenderlo. Dado que manejamos información sensible, no puedo meter a una persona nueva a manejar la información de mis clientes”.

Por eso, recalcó, siempre tengo que estar sobrado en recursos humanos.

Lo que sí le podría ayudar en estos momentos es que se hiciera efectivo el anuncio del gobierno del estado de condonar 50% del tres por ciento de impuesto estatal a la nómina, porque su principal problema hoy es el pago de intereses de créditos bancarios.

Dijo que para mantener la planta laboral sería muy bueno que en estos meses de emergencia se condonara el ISR o se pudiera disminuir los salarios de los trabajadores, de manera temporal, ya que muchos de los empleados están dispuestos a hacerlo, pero legalmente no se puede hacer ante el IMSS.

Mencionó que, salvo uno de sus empleados todos están trabajando en casa, lo cual le permite seguir dándole servicio a sus clientes en este momento de emergencia y atender las indicaciones de la autoridad por la emergencia sanitara.

Los clientes pequeños comienzan a cancelar

Hernández destacó que en este momento su empresa está en un punto que, si los clientes que tienen no le cancelan

contratos, podría mantener la viabilidad económica al final del año.

El problema es que ya desde el año pasado algunos cancelaron.

La buena noticia es que su cartera de clientes es variable, tiene pequeños, medianos y grandes. Los pequeños son los que han comenzado a cancelar el servicio.

Comentó que no está asociado a ninguna cámara, pero participa en la red de negocios Business Network International, donde se reúnen virtualmente una vez por semana, lo cual le ha ayudado a reinventar sus servicios con base en la experiencia de otros empresarios.

Incluso mencionó que esta crisis podría generar ciertos beneficios o al menos evidenciar la utilidad de los servicios de empresas como la suya, ya que los negocios, de cualquier tamaño, pueden darse cuenta de que pueden funcionar sin contar con personas contratadas para darle servicio a sus equipos con la carga laboral que eso implica y sí garantizar el funcionamiento de estos mediante soporte técnico externo.

