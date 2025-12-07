Clima lunes 8 de diciembre: frente frío 19 y lluvias fuertes marcarán el inicio de semana

El inicio de semana llegará acompañado de un nuevo frente frío, ambiente gélido en el norte y centro del país, lluvias intensas en el sureste y evento de Norte en el Golfo de México, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) correspondiente al aviso 341, emitido este domingo.

Lunes 8: Frente frio 19

Este lunes, el frente frío número 19 avanzará rápidamente sobre el litoral del Golfo de México. Su interacción con humedad proveniente del Pacífico, Golfo y Caribe favorecerá un escenario de lluvias y chubascos en el noreste, centro y sur del país, además de precipitaciones fuertes a muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán.

Las lluvias intensas, de hasta ciento cincuenta milímetros, se concentrarán principalmente en zonas serranas de Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y el sur de Tabasco, con riesgo de deslaves, inundaciones repentinas y crecida de ríos.

La masa de aire polar asociada al sistema frontal provocará ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en estados del norte, noreste, oriente y centro, con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. En contraste, la vertiente del Pacífico mantendrá máximas de treinta y cinco a cuarenta grados Celsius en Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El lunes también se espera un evento de Norte fuerte a intenso, con rachas de hasta cien kilómetros por hora en Veracruz y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de oleaje elevado que superará los tres metros de altura.

Martes: persistirán las lluvias

El martes, el frente frío 19 se estacionará sobre la península de Yucatán, manteniendo la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en Chiapas y Tabasco, así como precipitaciones de consideración en Veracruz, Oaxaca y los tres estados peninsulares. El evento de Norte seguirá presente, aunque con tendencia a disminuir conforme avance el día.

Se prevé un ligero ascenso en las temperaturas diurnas en el norte y noreste conforme la masa polar comience a modificar sus características, aunque las madrugadas seguirán siendo frías en regiones serranas.

Miércoles y jueves: Frente frío 19 pierde fuerza

Hacia la mitad de la semana, el frente perderá fuerza mientras permanece sobre la península de Yucatán durante el miércoles y finalmente se desplace hacia el mar Caribe el jueves. No obstante, la combinación de humedad y canales de baja presión mantendrá chubascos y lluvias aisladas en entidades del centro, sur y sureste.

Persistirán vientos del norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como temperaturas mínimas cercanas o por debajo de los cinco grados Celsius en zonas altas del norte, centro y oriente del país.

Para el jueves, un nuevo frente frío podría acercarse al territorio nacional, lo que abriría la puerta a otro descenso de temperatura hacia el final de la semana.