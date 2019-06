El secretario Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo confiar en que los juicios de amparo no detengan la construcción del Aeropuerto internacional de Santa Lucía (AISL), para el cual aún no hay fecha para el inicio de obras.

“Esperemos que no (los amparos detengan la obra), tenemos todos los elementos para demostrar la legalidad de todo lo que estamos haciendo”, expresó el funcionario.

Entrevistado en Palacio Nacional, previo a una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Comunicaciones y Transportes refirió que la construcción del aeródromo todavía no comienza, y tampoco hay una fecha para ello.

Dijo que apenas el martes fue notificado del amparo judicial que ordenó detener el proyecto de Santa Lucía, hasta que el gobierno federal demuestre que cuenta con los permisos y estudios necesarios.

“Si hay una situación ante un juez, lo veremos ante el juez, plantearemos los asuntos para esas suspensiones. Se presentó la manifestación de Impacto Ambiental, esto está en la Semarnat, lo están analizando, nos dijeron desde un principio, y así se avisó, que nos habían dicho que a finales de junio estaría ya la manifestación de Impacto Ambiental”, comentó.

“Es un amparo que pretende la suspensión de obras que no están iniciadas, así no tiene que suspenderse algo que no se ha iniciado. El amparo me imagino que es: si no hay las respuestas de Semarnat en cuestión de impacto ambiental, no pueden construir, en lo cual estamos totalmente de acuerdo”, expuso.

Jiménez Espriú dijo que el gobierno confía en que, mediante la interposición de amparos, no se detenga el proyecto de Santa Lucía. “Esperemos que no (los amparos detengan la obra), tenemos todos los elementos para demostrar la legalidad de todo lo que estamos haciendo”, mencionó.

El secretario garantizó que con el proyecto del nuevo aeropuerto civil que pretende el gobierno federal, “no habrá ninguna afectación a cosas que no deben afectarse”. “Si hay un interés ante un juez, plantearemos los asuntos para iniciar las obras; lo que hacía falta únicamente es la autorización de la Semarnat para el estudio de impacto ambiental”, explicó.

Respecto a los estudios aeronáuticos que aún hacen falta, dijo que “están en camino, dijimos que se tardarían unos seis meses, el plazo está corriendo, todos los datos que tenemos son ratificados, lo habíamos dicho sobre la viabilidad de la utilización de los dos aeropuertos simultáneamente (AICM y Santa Lucía), entonces en los estudios lo que se está haciendo es el diseño de la arquitectura del espacio aéreo”, refirió.

Respecto a lo dicho por López Obrador, en el sentido de que se han detectado drones sobrevolando el espacio de Santa Lucía, el secretario Javier Jiménez Espriú dijo: “lo estamos revisando. Yo no sabía”.

Finalmente, indicó que “(la primera piedra se colocará) cuando esté la manifestación de Impacto Ambiental”.

