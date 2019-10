Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), presentó una propuesta de cinco puntos a la compañía Teléfonos de México (Telmex), para ir de manera conjunta con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y mantener integrada a la empresa.

En entrevista con El Economista, explicó que desde la semana pasada se logró instalar la mesa de negociación, lo que abre la posibilidad de evitar la división funcional de la compañía, en donde se “plantearon varias posibles soluciones. No se renuncia a mantener la empresa integrada y no se acepta la separación, pero si no se da libertad tarifaria y si no se le permite dar otro tipo de servicio, pues la empresa va a quebrar”, explicó.

En ese sentido, dijo, el sindicato ya presentó una propuesta a la empresa para ver si podemos ir de manera conjunta, “lo que se pide es: primero, que América Móvil, sea la decisión que sea, sea la responsable; que se dé libertad tarifaria; que se modifique el título de concesión; que se respete el contrato colectivo de trabajo; que todos (los trabajadores) queden amparados por Teléfonos de México y que todos estén bajo el cobijo del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana”.

Hasta ahora, detalló Hernández Juárez, la empresa está dispuesta a encontrar una solución; sin embargo, lo que no le gusta al líder del sindicato de telefonistas es que la empresa pide que durante los próximos cinco años no entre ni un solo trabajador; es decir, que se cierren las plazas por completo.

“Que en cinco años no entre ningún telefonista, eso no es posible; pero bueno, estamos negociando y revisando con la empresa si podemos presentar una propuesta única al IFT, porque de lo contrario será complicado avanzar. Lo que es un hecho es que tenemos que lograr mantener a la empresa y demandar que se autorice la posibilidad de otorgar otros servicios”, explicó.

Cabe recordar que el 30 de septiembre el STRM debía entregar una lista de trabajadores que formarían parte de la nueva empresa, que sólo daría servicio para mayoristas, como parte de la separación funcional; no obstante, gracias a la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, se instaló una mesa de negociación.

En ese sentido, se espera que haya una salida negociada, pues América Móvil podría aumentar sus inversiones en México, en caso de que el IFT entregue una concesión para la prestación de video y audio restringidos a la filial Claro TV.

