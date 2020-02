Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, definió al nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá ─el T-MEC─ como un acuerdo moderno, justo y con el compromiso de ser un “ganar-ganar”.

“ Con el T-MEC el comercio alcanzará un nivel sin precedentes. Será libre, justo y recíproco”, dijo el embajador durante el Foro Perspectivas 2020 organizado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade) y Forbes.

Al hablar sobren el nuevo tratado, destacó las mejoras que se hicieron en cuanto al comercio y, en particular, al digital, así como a lo que se refiere a la inclusión y respeto de la propiedad intelectual. También destacó la inversión de empresarios, tanto mexicanos como estadounidenses.

Añadió que con la aprobación de este tratado la región será más competitiva y dinámica. "Nuestra relación es fuerte, sólida e interconectada".

Landau también destacó la seguridad y a la migración como materias pendientes y a trabajar en conjunto con su país para mejorar el ambiente y asegurar certidumbre para las inversiones.

Por otro lado, mencionó el compromiso que tiene su país con México, por ende, reiteró las acciones que se han realizado en favor del desarrollo del país, como el combate al narcotráfico y la reducción del flujo de armas y drogas entre ambos países para fortalecer el Estado de Derecho y así erradicar la corrupción en contratos comerciales.

Por su parte, Juan Pablo Castañón, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el T-MEC sólo atraerá una parte de las inversiones y, agregó, que éstas no se darán si México no vela por la seguridad y mejora el Estado de Derecho.

También mencionó que se debe de fortalecer a las instituciones para que éstas brinden un mayor atractivo pata los inversionistas. “Sino se reactiva el mercado eléctrico y de hidrocarburos no estaremos cumpliendo con nuestra parte del tratado”. Además, recomendó mejorar la seguridad, la democracia y al sistema Judicial.