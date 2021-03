El coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que trabaja en la confección de una reforma a la Ley de Hidrocarburos.

“Mucho se ha especulado. Yo he estado trabajando en muchas materias, vamos a esperar estos días, no hay todavía una propuesta sobre tal motivo.

“Hay muchas iniciativas preparándose, en materia legal y en materia constitucional, pero no puedo en estos momentos adelantarle nada, por razón de prudencia, por el contenido y por la importancia que implica’’, respondió, consultado al respecto.

El Economista publicó ayer que el proyecto para modificar las reglas en materia de importación, distribución y venta de petrolíferos con el propósito de fortalecer a Pemex, a decir de Ramsés Pech, analista del sector energético, se presentaría la próxima semana de manera formal por Monreal Ávila, no por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y que de acuerdo con fuentes del sector, la propuesta es impulsada por el propio gobierno federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“A mí me interesa todo lo que beneficie a la gente, a mí me interesan todas las reformas que vengan a sacudir los dogmas que nos han hecho mucho daño, a mí me interesa cuidar los recursos de la nación, a mí me interesa reivindicar el papel del Estado. A mí me interesan legislaciones que sean en beneficio de la población.

“Hasta en tanto no se formalice, si es que se formaliza, ya se darán cuenta de ese contenido y de la naturaleza de la reforma’’, afirmó el senador por Zacatecas.

A pregunta específica sobre si confirmaba estar trabajando “en una contrarreforma de hidrocarburos’’ y cuál es el objetivo y cuándo’’ presentará la iniciativa correspondiente, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la cámara respondió:

“Sí. Yo siempre trabajo en reformas, porque la tesis negativa es contrarreforma. No, yo trabajo en reformas y son reformas que ayudarán al país. Y ya les contesté que, por razones de prudencia, no les puedo decir en las reformas en las que estoy trabajando y que tengo ya varias semanas trabajando.

“Es mi función como legislador, pero se van a enterar a través de la Gaceta (Parlamentaria) cuando la presente, si es que la presento yo o si se presenta por otra instancia o si se presenta en otra Cámara. Pero yo sí estoy trabajando en varias reformas, varias, y vamos a ver. Cuando las formalicemos se darán cuenta’’.

