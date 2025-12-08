Veea y Viasat colaboran en la transformación digital de comunidades rurales de México

Veea Inc., un proveedor de tecnologías de conectividad, anunció una alianza con Viasat para acelerar la inclusión digital en comunidades rurales de México.

La colaboración integra la plataforma edge VeeaONE de Veea con la infraestructura híbrida satelital y terrestre de Viasat México para ofrecer servicios de Wi-Fi.

El acuerdo aprovecha la infraestructura de Viasat México, que incluye más de 1,600 terminales satelitales que soportan el programa “Internet para todos”, 75 sitios de aldeas inteligentes y servicio LTE en 13 estados.

El primer despliegue en Cuetzalingo, Puebla, ha comenzado a demostrar un impacto medible, marcando el inicio de una expansión nacional que transformará desiertos digitales en centros económicos activos.

“Los dispositivos de edge inteligente VeeaHub de Veea crean redes mesh que amplían el acceso a internet mediante cualquier combinación de backhaul satelital, fibra o celular, mientras alojan aplicaciones localmente”, dijeron las compañías.

Esta arquitectura habilita telemedicina asistida por IA (inteligencia artificial), agricultura inteligente, comercio digital, educación remota y monitoreo ambiental, todo entregado desde el edge para un máximo rendimiento y confiabilidad en entornos con limitaciones de ancho de banda.

La colaboración amplifica el programa Embajadoras México de Viasat, que trabaja con representantes locales para compartir conocimiento y desarrollar habilidades digitales en comunidades conectadas.