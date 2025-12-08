L’Oréal aumentará al 20% su participación en Galderma, reafirma su apuesta por la estética y dermatología

L'Oréal, una multinacional francesa de la industria cosmética, aumentará su participación a un 20% en Galderma, la empresa suiza de cuidado de la piel, aunque el monto de la operación no se reveló.

En comunicados por separado, ambas compañías informaron que la compra del 10% adicional se realizó a un grupo de accionistas liderado por EQT, un fondo de capital privado, que incluye a Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) y Auba Investment Pte. Ltd

“Después de la transacción, que está sujeta a las aprobaciones habituales, la participación total de L'Oréal en Galderma aumentará al 20%, basándose en su inversión inicial del 10% realizada en agosto de 2024”, se lee en los documentos.

Como parte del acuerdo, la junta directiva de Galderma evaluará la posibilidad de nominar a dos candidatos no independientes de L'Oréal para su consejo, reemplazando a los representantes del consorcio liderado por EQT a partir de la Junta General Anual de 2026.

Esta decisión refuerza los planes de L'Oréal para fortalecer su presencia en el mercado de estética, un área complementaria a su negocio principal de belleza y que ha mostrado un crecimiento relevante en los últimos años.

Además, las dos empresas tienen como objetivo explorar proyectos de investigación científica adicionales en áreas de dermatología, con un enfoque compartido en el cuidado de la piel.

"La estética es una adyacente clave a nuestro negocio principal de belleza que estamos ansiosos por seguir explorando. Nuestra inversión estratégica inicial realizada en 2024 en Galderma ha demostrado ser muy exitosa y, por lo tanto, estamos ansiosos por consolidar y extender aún más la asociación, dijo el director ejecutivo de L'Oréal, Nicolas Hieronimus.

La operación se financiará con efectivo y líneas de crédito disponibles de L'Oréal.

El cierre está previsto para el primer trimestre de 2026, actualmente está sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales, dieron a conocer las empresas.

“L'Oréal continuará apoyando la estrategia e independencia de la empresa bajo el liderazgo de Flemming Ørnskov, M.D., MPH, director ejecutivo de Galderma, y no está contemplando aumentar su participación”, expuso la empresa de la industria de la belleza.

En 2024, el Grupo francés generó ventas por 43,480 millones de euros. Actualmente tiene 21 centros de investigación en 13 países y un equipo dedicado a la investigación conformado por más de 4,000 científicos.