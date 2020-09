Concentraciones

Regulador chileno pide multar a Disney por entregar información falsa en proceso de compra de Fox

En un comunicado, el regulador dijo que al notificar la fusión con Fox en 2018, TWDC (the Walt Disney Co) señaló que no contaba con algunos antecedentes exigidos por el reglamento, pero que en etapas posteriores se evidenció que la empresa sí los tenía.