Después de 20 meses de espera, el invierno llegó y Game of Thrones por fin regresó. El estreno de la octava y última temporada de la serie fue visto por 17.4 millones de espectadores solo en Estados Unidos a través de todas las plataformas disponibles de HBO informó este lunes la cadena en un comunicado.

Según el diario colombiano La República, marcas como Havaianas, Nike, Adidas, Funko, Hasbro, Oreo, Urban Decay y Diageo son algunas de las que han lanzado productos alusivos a la serie debido a la gran masa de fanáticos que mueve. La séptima temporada tuvo 10.26 millones de televidentes en promedio por capítulo en Estados Unidos.

Fue ese éxito de la serie lo que llevó a Diageo a lanzar la edición de whisky White Walker by Johnnie Walker, con la que querían aprovechar la masa de fanáticos de Game of Thrones y celebrar esta última temporada, como lo señaló en su momento Paula Rey, directora de innovación y marketing de Diageo Colombia. Según cifras de Mercado Libre , se vendieron 125 botellas de esta bebida al día a través de la plataforma, para un total de 2,000.

Havaianas es otra marca que también apuntó a aprovechar la popularidad de la serie de HBO . "Creemos en la co-creación como un factor de éxito no sólo a nivel creativo, sino también como estrategia de mercadeo. Por esta razón, tenemos un robusto programa de licencias que nos permite combinar el confort, calidad, frescura y alegría de nuestro portafolio de producto, con la emoción y diversión de personajes, películas y series como Los Simpson, Mickey Mouse, Mario Bros, Marvel, Harry Potter y Game of Thrones para ofrecer una experiencia única a los consumidores en su día a día", afirmó Camila Vieira, gerente de marketing de Havaianas.

Otra de las marcas que ha aprovechado el mercado de fanáticos de la producción es Hasbro , que lanzó Monopoly y Risk inspirados en GoT. Sobre el tema, Andrea Pineda, marketing manager de Hasbro, dijo que "vemos un nicho muy importante con GoT porque hay millones de interacciones y personas expectantes a esta última temporada; vimos que Monopoly hace una conexión con el patrón de juego de Game of Thrones y sus coleccionistas están esperando. (...) Esto significó aprovechar una oportunidad de entretenimiento que hay en el mercado".

Los operadores de cable también han visto una oportunidad en la serie. Por ejemplo, Andrés Carlesimo, director producto personas y hogares deClaro , dijo que "en el mes del lanzamiento (de GoT) la base de usuarios del paquete de HBO crece alrededor de 12%, así como el número de visualizaciones de las temporadas pasadas de la serie desde Claro Video".

¿Cuántas horas necesito para ponerme al día de las siete temporadas? Hasta el momento son siete las temporadas de Game of Thrones que ha transmitido HBO desde su estreno el 17 de abril de 2011, cada una con 10 capítulos, exceptuando la última, que tuvo siete episodios. Cada uno de ellos tiene una duración de 55 minutos en promedio, sin embargo, hay algunos como "La batalla de los bastardos", que dura 60 minutos. Según la plataforma Bingeclock, si usted quiere "desatrasarse" de la serie antes de ver la octava temporada, debe destinar dos días, 15 horas y 30 minutos.

