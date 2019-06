El aplazamiento para la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) en el Congreso, así como la falta de definición en las políticas migratorias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “no dan certidumbre a los empresarios para invertir en los próximos meses”, aseveró el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

La amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas sigue vigente hasta en tanto el gobierno mexicano no cambie de políticas públicas que reduzcan la migración de Centroamérica, pues la Casa Blanca dio un plazo de 45 días para revisar las medidas, más otro periodo igual para dar resultados.

“En 45 días se dará una revisión y, si no se están dando resultados concretos, se tendrán otros 45 días y, si no hay avances, después nos volveremos a encontrar en la misma situación de la semana pasada. Estas circunstancias no ofrecen condiciones de certidumbre para la inversión, pues no se conocen las estrategias y los costos que tendrá esto”, sostuvo López Campos.

En entrevista el dirigente empresarial del comercio establecido alertó que, aunque el T-MEC se encuentra listo para su ratificación en el Senado, con la existencia de la amenaza de aranceles, “difícilmente se va concretar el proceso del acuerdo en el Congreso, y eso va deteniendo la firma de inversiones de otros países que le apuestan a participar en un mercado libre en el mercado de América del Norte”.

Sentenció que mientras no se defina la ratificación del T-MEC, y aún vigentes los acuerdos del TLCAN, “la incertidumbre de lo que vaya suceder ha inhibido las inversiones y eso se va reflejar en las cifras de la Inversión Extranjera Directa y la nacional, así como también en el número de empleos”. Aunque el gobierno mexicano afirma tener los recursos suficientes, en el escenario de la austeridad republicana en las dependencias y plazas laborales, “sí preocupan las formas en las que se va a cumplir con los compromisos adquiridos con Estados Unidos de controlar el flujo migratorio”, expresó el presidente de la Concanaco, al referir que tanto el tema migratorio como la no ratificación del acuerdo comercial trilateral tensan a los inversionistas.

“Se tiene que hacer de la manera más eficiente, y no se vuelva en una bola de nieve que luego no se pueda controlar, porque el peor de los escenarios es que el uso de recursos (públicos) no solucione el problema y en 90 días nos encontremos en la misma situación de amenaza”.

[email protected]