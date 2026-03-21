ONGs cuestionan alcance de amnistía en Venezuela tras un mes de vigencia

Organismos no gubernamentales en Venezuela criticaron el sábado los logros de la ley de amnistía que impulsó la presidenta Delcy Rodríguez y pidieron un sistema judicial autónomo para su aplicación.

Desde la entrada en vigencia de la ley el 19 de febrero, un comité de seguimiento integrado por diputados del oficialismo y la oposición reportó haber recibido 11,396 solicitudes de amnistía.

Según las cifras oficiales, 8,068 personas han obtenido libertad plena, de las cuales 260 se encontraban en prisión y 7,808 en libertad condicional.

Pero la ONG Justicia, Encuentro y Perdón calificó la amnistía como un "espejismo jurídico". En un informe reciente, señaló que la ley no funciona como un mecanismo de transición real hacia la justicia y reparación, sino como un "instrumento discrecional" para buscar legitimidad internacional.

Explicó que en el marco de la ley, más de 300 personas deberían ser liberadas inmediatamente tras haber excedido el límite legal de dos años de detención preventiva sin sentencia o por razones humanitarias.

Y pidió crear un comité independiente que verifique los resultados de la amnistía y la situación en los centros de reclusión.

La ONG Foro Penal registra 690 presos políticos que han sido liberados desde el anuncio de las excarcelaciones el 8 de enero, pero aún permanecen más de 500 en las cárceles. Familiares de los detenidos denuncian que el proceso ha sido selectivo y presenta graves retrasos.

La principal crítica de los activistas radica en la falta de autonomía judicial.

Delcy Rodríguez que asumió el poder luego de la captura de Nicolás Maduro por militares estadounidenses el 3 de enero, prometió ese mismo mes una reforma judicial, de la cual aún no se conocen avances concretos.

Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, advirtió que "el sistema represivo" no ha sido desmantelado, por lo que cualquier esfuerzo legal será insuficiente.