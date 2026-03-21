Sinner y Medvedev debutan con victoria en Masters 1000 de Miami

El italiano Jannik Sinner y el ruso Daniil Medvedev, recientes finales en Indian Wells, debutaron este sábado en el Masters 1000 de Miami con sendas victorias, aunque el segundo tuvo que batallar mucho más que el número dos mundial para obtener el pase a la tercera ronda.

Sinner, de 24 años, venció al bosnio Damir Dzumhur con un doble 6-3 en la pista central del Hard Rock Stadium.

Tras conseguir un break temprano en cada set, Sinner estuvo casi imbatible en su servicio, perdiendo apenas ocho puntos y salvando solo una bola de quiebre.

"Intenté jugar con un poco de agresividad", dijo el ganador de Indian Wells. "En algunos momentos me salió muy bien, en otros cometí un par de errores no forzados. Pero no tuve mucho tiempo para adaptarme aquí. Es muy diferente a lo que estaba acostumbrado".

Su próximo rival será el francés Corentin Moutet, número 31 del ranking, vencedor del checo Tomas Machac por 6-0, 1-6 y 6-4.

Sinner aspira a convertirse en el primer tenista en lograr el "Sunshine Double" -ganar consecutivamente en Indian Wells y Miami- desde el suizo Roger Federer en 2017.

En el siguiente choque en la central, Medvedev sufrió más de lo previsto para doblegar al japonés Rei Sakamoto por 6-7 (10/12), 6-3 y 6-1.

Tras ganar la primera manga, Sakamoto, de apenas 19 años, desperdició cuatro bolas de quiebre en el tercer juego del segundo set ante un Medvedev errático.

El ruso supo aprovechar el regalo. Dejó pasar la tormenta, redujo los errores no forzados y se aferró al partido. Rompió el servicio del japonés poco después para ponerse 4-2 y tomar una ventaja decisiva en ese parcial.

Resuelto el embrollo y ya mucho más parecido a sí mismo, Medvedev arrolló a su joven rival en el tercero.

Duro trabajo de Etcheverry -

Poco antes, el argentino Tomás Martín Etcheverry también avanzó a la tercera ronda al imponerse al belga Zizou Bergs por 7-6 (7/5) y 7-6 (7/3).

El tenista de La Plata, más sólido y paciente que su rival, supo levantar el nivel en los momentos clave pese a desaprovechar un quiebre de ventaja en la segunda manga.

"En el segundo set, sobre todo cuando ya le había dado el nocaut, lo dejo entrar de vuelta en el partido. Son esas cosas que tengo que trabajar y ver cómo sumar algo más para que no pase", dijo Etcheverry tras el encuentro.

En la tercera ronda, el argentino se enfrentará al español Rafael Jodar, de 19 años, que acaba de ganar sus dos primeros partidos en un Masters 1000.

El joven madrileño dispuso del australiano Aleksandar Vucic con un contundente 6-1, 6-2, en apenas 55 minutos.

La jornada masculina comenzó marcada por la eliminación de dos cabezas de serie: el español Alejandro Davidovich Fokina (16), que perdió 7-6 (10/8), 6-4 contra el francés Quentin Halys; y la promesa estadounidense Learner Tien (20), que cedió ante el polaco Kamil Majchrzak por 6-2, 4-6, 6-2.

Además de Etcheverry, Argentina tendrá a otro representante en tercera ronda, ya que Francisco Cerúndolo, decimoctavo favorito, se medirá con Thiago Agustín Tirante en la programación vespertina.

Pegula sigue, Badosa out

En el torneo femenino, de categoría WTA 1000, la estadounidense Jessica Pegula, número cinco del ranking mundial, accedió a la tercera ronda tras el abandono de la británica Francesca Jones, a la que iba ganando 6-1, 3-0.

La japonesa Naomi Osaka, decimosexta favorita, se inclinó frente a la australiana Talia Gibson (7-5, 6-4), que alcanzó el cuadro principal a través de las clasificaciones.

Por la mañana, la estadounidense Iva Jovic, de 18 años, derrotó en dos sets (6-2, 6-1) a Paula Badosa.

La española, lastrada por numerosas lesiones en los últimos años, sufrió demasiado con el servicio, cometiendo 10 dobles faltas y ganando apenas el 14,3% de los puntos con el segundo saque.