"Me alegra que esté muerto": reacción de Trump tras fallecimiento de exdirector del FBI que lo investigó

Robert Mueller, exdirector del FBI que como fiscal especial encabezó una explosiva investigación electoral contra Donald Trump, murió este sábado a los 81 años.

Medios estadounidenses informaron que Mueller falleció el viernes por la noche, citando un comunicado de la familia, sin precisar la causa ni el lugar.

En su red Truth Social, Trump reaccionó: "Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegra que esté muerto. ¡Ya no puede herir a personas inocentes!".

Mueller estuvo al frente del FBI durante 12 años. Después fue designado fiscal especial del Departamento de Justicia para dirigir la investigación, entre 2017 y 2019, que debía determinar si la campaña presidencial de Trump conspiró con Rusia para lograr su elección.

En 2019, después de dos años, Mueller testificó ante el Congreso sobre la investigación que Trump ha calificado como "cacería de brujas" en varias ocasiones.

La investigación inició luego de que Trump despidiera al entonces director del FBI, James Comey.

El exjefe de la policía federal dijo que su informe no exoneraba a Trump, pero en su mayoría esquivó las preguntas de los legisladores, tanto demócratas como republicanos, remitiéndose una y otra vez solo a los resultados de la investigación.

Su carrera como funcionario público abarcó cuatro décadas, en las que trabajó tanto para presidentes demócratas como republicanos.

Mueller, un veterano de Vietnam herido en batalla y graduado de la Universidad de Princeton, trabajó como fiscal en San Francisco y Boston. Llevó casos que iban desde asesinatos y crimen organizado hasta fraudes banqueros y ataques terroristas.

Dos de sus procesos más celebrados tuvieron como protagonistas al mafioso neoyorquino John Gotti y al general Manuel Noriega, de Panamá.

Después de retirarse en 2013, trabajó en una firma privada en Washington.