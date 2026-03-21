Cuba dice que está abierta a "diálogo serio y responsable" con EU

Cuba está ⁠abierta a un "diálogo serio y ⁠responsable" con ⁠el gobierno de Estados Unidos, pero mencionó que el acercamiento tiene que ser "sin injerencia en los asuntos internos", dijo el sábado el ministro de Relaciones Exteriores del país caribeño, Bruno Rodríguez.

Estas declaraciones ⁠se ⁠produjeron ⁠en Bogotá durante ⁠una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), un bloque regional integrado ⁠por 33 países latinoamericanos y caribeños.