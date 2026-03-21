Lectura 1:00 min
Cuba dice que está abierta a "diálogo serio y responsable" con EU
Las declaraciones ocurrieron durante la cumbre de la CELAC, celebrada en esta ocasión en Bogota, Colombia.
Cuba está abierta a un "diálogo serio y responsable" con el gobierno de Estados Unidos, pero mencionó que el acercamiento tiene que ser "sin injerencia en los asuntos internos", dijo el sábado el ministro de Relaciones Exteriores del país caribeño, Bruno Rodríguez.
Te puede interesar
Estas declaraciones se produjeron en Bogotá durante una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), un bloque regional integrado por 33 países latinoamericanos y caribeños.