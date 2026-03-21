Comité de paz de Trump presenta a Hamás una propuesta de desarme, según fuentes

La "Junta por la Paz" de Donald Trump presentó a Hamás una propuesta por escrito sobre cómo podría deponer las armas, según dos fuentes, una medida que los militantes palestinos se han negado hasta ahora a adoptar, mientras el presidente de Estados Unidos ⁠sigue adelante con su plan para el futuro ⁠de Gaza.

La propuesta, de la que informó por primera vez NPR, fue presentada a Hamás durante las reuniones celebradas en El Cairo la semana pasada, según una de las fuentes. A las conversaciones asistieron Nickolay Mladenov y Aryeh Lightstone, según las dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Mladenov es el enviado de la Junta por la Paz para Gaza designado por Trump. Lightstone es un asesor estadounidense del enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

El plan de Trump para Gaza, al que Israel y Hamás dieron su visto bueno en octubre, prevé la retirada de las tropas israelíes de Gaza y el inicio de la reconstrucción a medida que Hamás deponga las armas.

Mladenov afirmó el jueves que se estaban realizando serios esfuerzos para llevar ayuda a la Gaza devastada por la guerra, con un marco acordado por los mediadores que podría impulsar la reconstrucción en el enclave, gran parte del cual yace en ruinas.

"Ahora está sobre la mesa. Requiere una elección clara: el desarme total de Hamás y de todos los grupos armados, sin excepciones ni exclusiones. En esta época de esperanza, que los responsables tomen la decisión correcta para el pueblo palestino", dijo Mladenov el X en una publicación con motivo de la festividad musulmana del Eid al-Fitr.

Los representantes de Hamás no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios el sábado, segundo día de la festividad. Las conversaciones sobre el desarme se habían suspendido al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero.

La oferta de amnistía podría estar sobre la mesa

Funcionarios estadounidenses han afirmado que a Hamás, respaldado por Irán, se le podría ofrecer amnistía en cualquier acuerdo en el que acepte entregar todo el armamento pesado y las armas ligeras, incluidos los fusiles.

Fuentes cercanas a Hamás afirman que el grupo probablemente se negaría a entregar sus rifles por temor a ⁠ataques de milicias rivales en Gaza, algunas de las cuales cuentan con el respaldo de ⁠Israel. Hamás y sus rivales han perpetrado ataques mortales entre ⁠sí desde el alto el fuego de octubre.

Una de las fuentes señaló que mucho dependería de lo que Israel considere aceptable, ya que este exige ⁠el desarme total del grupo.

Algunos de los principales dirigentes de Hamás han rechazado rotundamente cualquier desarme en los últimos meses.

Israel no ha dado señales de retirar sus tropas, que controlan alrededor de la mitad del territorio de Gaza, mientras que Hamás mantiene un firme control sobre la otra mitad del enclave y sus dos millones de habitantes, la mayoría de los cuales se han quedado sin hogar tras dos años de guerra devastadora.

La fuente señaló que se estaban ofreciendo a Hamás la amnistía e inversiones específicas en Gaza como incentivos, pero añadió que no estaba claro si la Junta de Paz dispondría de fondos para sufragarlas.

Trump recaudó unos 7,000 millones de dólares en compromisos de financiación en febrero de países, incluidos ⁠algunos del Golfo, antes de que esos mismos países fueran atacados por Irán en una guerra en Oriente Medio que se está extendiendo.

La fuente señaló que solo se había entregado una pequeña parte de esos fondos prometidos, sin especificar las cantidades.