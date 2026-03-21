Presidente de la Fed, Powell, elogia determinación de Volcker para mantenerse firme ante presiones

El ⁠presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, elogió el sábado la "voluntad de resistir" ⁠las presiones políticas que mostró el expresidente de la Fed Paul Volcker en su lucha contra la inflación en la década de 1980.

Las declaraciones cobran especial relevancia ahora que Powell insiste en ⁠defender la independencia de la Fed ⁠ante los intentos de la Administración Trump de que baje las tasas de interés.

Volcker hizo caso omiso de sus críticos y subió drásticamente los tipos de interés a principios de la década de 1980, lo que provocó una recesión, pero también devolvió a la economía estadounidense a la estabilidad de precios.

"Sus acciones nos recuerdan que la independencia y la integridad son inseparables: necesitamos independencia para hacer lo correcto, y necesitamos integridad para utilizar esa independencia con sensatez", afirmó Powell en un vídeo grabado en el que aceptaba el Premio Paul A. Volcker a la Integridad Pública.

Durante el último año, Powell ha librado sus propias batallas políticas en torno a la independencia de la Fed, con Trump reprendiéndole con frecuencia por no flexibilizar la política monetaria y amenazando con intentar destituirle.

Trump también ha intentado destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook por un supuesto fraude hipotecario, una medida contra la que ella está luchando en un caso que se encuentra ahora ante el Tribunal Supremo.

En enero, el Departamento de Justicia abrió una investigación penal sobre la gestión de Powell de las reformas de la sede de la Fed en Washington, una medida que, según Powell, es un intento de intimidarlo para que establezca ⁠una política acorde con los deseos del presidente.

El miércoles, ⁠Powell se comprometió a no abandonar ⁠el banco central hasta que se resuelva la investigación, lo que supone un revés para las esperanzas de ⁠Trump de sustituirlo pronto por un presidente del central afín a sus demandas de bajar las tasas. Los presidentes de la Fed suelen dimitir cuando expira su mandato, como le ocurre a Powell el 15 de mayo.

Un alto cargo republicano también ha prometido bloquear al candidato de Trump para sustituir a Powell, el exgobernador de la Fed Kevin Warsh, mientras la investigación del Departamento de Justicia siga abierta.

"En última instancia, cada uno de nosotros querrá mirar atrás y ver ⁠el recorrido de nuestra vida sabiendo que hicimos lo correcto", dijo Powell. "Como demostró Paul Volcker a lo largo de su carrera, al final, nuestra integridad es todo lo que tenemos".