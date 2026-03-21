Equipos de Ucrania y EU se reúnen para intentar impulsar las conversaciones de paz

Negociadores estadounidenses y ucranianos se reunieron este sábado en Estados Unidos para intentar reimpulsar las conversaciones destinadas a poner fin a cuatro años de guerra en Ucrania, dijo el presidente Volodimir Zelenski.

Las conversaciones, auspiciadas por Washington, están estancadas desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán a finales de febrero, desencadenando una guerra en Oriente Medio.

La última vez que se reunieron los negociadores de Rusia y de Ucrania fue en febrero en Ginebra. Desde entonces no se han vuelto a citar.

"Nuestro equipo está en Estados Unidos ahora mismo. Hoy ya hubo una reunión", dijo Zelenski este sábado en su discurso vespertino.

"Los equipos continuarán sus conversaciones mañana también. Lo más importante es saber hasta cuánto está dispuesta a avanzar la parte rusa de cara a un verdadero fin de la guerra", agregó.

Las conversaciones de este sábado tuvieron lugar en Florida, según medios ucranianos.

El emisario especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, representaron a Washington. Por su parte, Ucrania envió a su secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov, y al principal asesor de Zelenski, Kyrylo Budanov, según la prensa ucraniana.

En un comunicado publicado en la cuenta de Witkoff en X las reuniones fueron calificadas como "constructivas", con "discusiones enfocadas en acotar y resolver los puntos pendientes para acercarnos a un acuerdo de paz integral".

"Celebramos el continuo compromiso con resolver los asuntos pendientes, reconociendo su importancia de una estabilidad global general", señaló el comunicado.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 y desde entonces ha ocupado extensos pedazos de territorio en el este y el sur del país.

La guerra obligó a millones de personas a dejar sus hogares y ha dejado decenas de miles de muertos, tanto civiles como militares.