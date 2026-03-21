Se reanuda suministro de gas iraní a Irak tras ataque a South Pars, según medio iraquí

⁠El suministro de gas iraní ⁠a Irak se ha reanudado a un ritmo de cinco millones ⁠de metros cúbicos diarios, ⁠según informó el sábado el ministerio de Electricidad iraquí de acuerdo a la agencia estatal de noticias.

El suministro se había interrumpido después de que Israel atacara el miércoles el principal yacimiento de gas de Irán, South Pars.

Los cinco millones de metros cúbicos actuales son una fracción de los 50 millones de metros cúbicos contratados. Las autoridades iraquíes afirman que los volúmenes aumentarán gradualmente, pero no han facilitado ni un calendario ni detalles sobre los ⁠daños sufridos por ⁠las instalaciones de ⁠gas iraníes.

"Tras la reanudación del suministro de ⁠gas iraní, la red nacional ha registrado una producción estable de 14,000 megavatios", declaró Ahmed Moussa, portavoz del Ministerio de Electricidad, según la agencia estatal de noticias.