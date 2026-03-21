Viceprimer ministro chino se reúne con multinacionales para invitarlas a aumentar inversiones en China

⁠El viceprimer ministro chino, He Lifeng, ⁠se reunió el sábado en Pekín con directivos de varias empresas multinacionales y ⁠les invitó a aumentar ⁠la inversión en China y a profundizar en una cooperación mutuamente beneficiosa, según los medios estatales.

El funcionario se reunió con los responsables de HSBC , UBS, Louis Dreyfus, Siemens Healthineers , Schneider Electric, Rio Tinto, Prudential, Investor AB, Standard Chartered , Suzano y Tencel, según informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

Afirmó que la segunda economía más grande del mundo se ha basado en un progreso constante y añadió que durante el 15º Plan Quinquenal, China creará mayores oportunidades de mercado para las empresas multinacionales.

Los ejecutivos afirmaron que tienen ⁠plena confianza en la economía ⁠china y ⁠que están comprometidos con seguir desarrollando su presencia ⁠en el país y ampliando sus inversiones, según Xinhua.

La reunión tuvo lugar en la Residencia de Huéspedes de Estado Diaoyutai de Pekín, según Xinhua. Se celebró antes del evento empresarial del Foro de Desarrollo de ⁠China (CDF), previsto para los días 22 y 23 de marzo.