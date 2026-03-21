Ryan Gosling y su "Proyecto Fin del mundo", el filme que aconseja "ver en los cines"

En "Proyecto Fin del mundo", el actor Ryan Gosling da vida a un científico poco intrépido cuya misión es salvar el universo, una película con la que la estrella de Hollywood busca defender el cine en las salas.

Tras años en coma, Ryland Grace se despierta como único superviviente de una misión espacial con un objetivo que no conoce. Este científico especializado en biología molecular, que no recuerda nada por la amnesia que sufre, irá poco a poco recomponiendo su memoria para entender el motivo de su presencia en el espacio.

El filme, que se estrena esta semana en España y Latinoamérica, es una adaptación de la novela "Proyecto Hail Mary" de Andy Weir, cuya obra "El marciano" ya fue llevada a la gran pantalla en 2015 con Matt Damon en el papel principal.

Lejos de los códigos clásicos del cine de ciencia ficción, "Proyecto Fin del mundo", dirigida por Phil Lord y Christopher Miller ("Comando especial", la saga de las películas Lego), es una comedia dramática en la que Gosling despliega todo su talento cómico, una de sus señas de identidad desde hace 15 años.

"A estas alturas de mi vida, si tengo que hacer películas, quiero que sean películas que valga la pena ver en los cines", dice Gosling en un encuentro con la prensa en París.

"Para mis hijos"

El actor canadiense de 45 años, una de las grandes estrellas de Hollywood (y también productor de la película), afirma que se "sintió intimidado ante el desafío" de estar prácticamente solo en la pantalla durante dos tercios de la película.

Comparte cartel con Rocky, un extraterrestre enviado por los suyos para salvar su propio sistema solar.

Ryland Grace y Rocky tendrán que aprender a comunicarse y a colaborar para encontrar juntos el remedio al mal que está destruyendo el universo.

La amistad que surge entre ellos acaba haciendo de "Proyecto Fin del mundo" una "buddy movie" que mezcla acción, humor y emoción.

"Hay pocas personas que puedan hacerte reír y llorar en la misma escena [...] Y es difícil imaginar que alguien más hubiera podido hacer lo que Ryan hizo en esta película", dice el codirector Christopher Miller del actor rubio.

A Gosling, que lleva detrás del proyecto desde hace seis años, le encantó el mensaje de la obra. "Me conmovió profundamente el punto de vista de Andy [Weir]", explica.

"Nos ofrece la posibilidad de apartarnos del miedo y, quizá, de sentir curiosidad, diciéndonos que el futuro no es necesariamente algo a lo que haya que temer, sino más bien algo que tenemos que descubrir", dice.

"Me tocó de una forma muy personal y tuve la sensación de que [esta película] era algo que quería crear para mis hijos y, espero, para su generación", agrega.

Actor cómico

Con esta película, Gosling confirma su estatus de actor de primera línea, capaz de pasar de la comedia al drama y del cine independiente a las superproducciones de gran presupuesto, incluida la próxima entrega de "Star Wars", cuyo estreno está previsto el año que viene.

"Me llevó tiempo entender que podía hacer las cosas a mi manera", cuenta. "Siempre me pareció extraño que, en cuanto ocurría algo gracioso en una escena, el director gritara '¡corten!'", añade el intérprete de Ken en "Barbie".

"Hacía películas independientes serias, pero la norma tácita era que no podía pasar nada gracioso", prosigue.

En 2010, el entonces presidente de Warner Bros, Jeff Robinov, le ofreció por fin un papel en la comedia romántica "Crazy, Stupid, Love" (2011), que arrasó en taquilla. "Aquello me abrió todo un abanico de posibilidades", afirma el actor, que actualmente prepara otra comedia junto a Will Ferrell.