Mariposa Monarca aumenta 64% su presencia en bosques de hibernación mexicanos

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en alianza con WWF México, anunciaron un aumento del 64% en la presencia de la mariposa Monarca en los bosques mexicanos de hibernación durante la temporada 2025-2026.

Las colonias ocuparon 2.93 hectáreas (ha), en comparación con las 1.79 ha registradas en la temporada anterior, consolidando una tendencia de recuperación que se mantiene por segundo año consecutivo. Este aumento se debió a un mayor registro de huevos y larvas durante la reproducción en Estados Unidos, donde la primavera y el verano fueron menos secos que en 2024.

Además, la migración hacia México enfrentó menor sequía, lo que permitió una elevada presencia de plantas con flores que proporcionaron néctar a las Monarca, factor clave para su supervivencia y desarrollo.

Distribución y datos

Durante la temporada de hibernación 2025-2026 se registraron nueve colonias de mariposas Monarca: tres en Michoacán y seis en el Estado de México. De estas, cinco colonias (2.27 ha) se ubicaron dentro de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca (RBMM), mientras que cuatro (0.66 ha) se establecieron fuera de esta área protegida.

La colonia más grande, de 1.62 ha, se localizó en el ejido El Rosario, Michoacán, dentro de la RBMM, lo que demuestra la eficacia histórica del diseño y manejo de esta área natural protegida, según destacó Pedro Álvarez Icaza, director general de la Conanp.

En comparación histórica, la segunda superficie más baja se presentó en 2023-2024 con 0.9 ha, mientras que la menor ocupación se registró en 2013-2014 con 0.67 ha y la mayor en 1996-1997 con 18.19 ha. Las 2.93 ha actuales reflejan un crecimiento significativo a corto plazo y la consolidación de la tendencia de recuperación.

Plan de acción y compromiso

Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Semarnat, resaltó el compromiso de protección mediante la publicación del Plan de Acción para la Conservación de la Monarca, y resaltó tres situaciones que afectan a la mariposa: el turismo, los plaguicidas y el cambio climático.

“La mariposa Monarca es el símbolo de la relación trilateral México, Estados Unidos y Canadá, su conservación es un compromiso colectivo que debemos mantener para el futuro. La mariposa nos enseña que cada acción cuenta y por muy pequeña que ésta sea contribuye a recuperar esta paz con la naturaleza”, agregó Bárcena Ibarra.

Durante la temporada de hibernación 2025-2026 se registraron nueve colonias.Foto: Cortesía Conanp

Por su parte, María José Villanueva, directora general de WWF México, celebró los 30 años de trabajo de la organización en el país y destacó que uno de los factores más importantes ha sido la conservación de los bosques de hibernación de la Monarca.

“Uno de los mayores logros de este trabajo es que la tala clandestina en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca está prácticamente erradicada desde 2008. Esto significa que los bosques que representan el hábitat fundamental para la hibernación de la mariposa Monarca están siendo protegidos y conservados, esto es un ejemplo de que podemos traer la naturaleza de vuelta”, señaló.

Refuerzan vigilancia y acciones de Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a cargo de Mariana Boy Tamborrell, reforzó la atención en la RBMM y su zona de influencia. En el marco del Plan Michoacán para la Justicia y la Paz, indicó que se cuenta con presencia permanente en la zona además de que hay operativos diarios, lo cual resultó en la clausura de aserraderos, bancos de materiales pétreos ilegales y predios con cambio ilegal de uso de suelo (algunos de ellos relacionados con la siembra de aguacate).

“Los resultados que hemos logrado mandan un mensaje de que no hay impunidad ni tolerancia para quienes amenazan los ecosistemas forestales, en especial el hábitat de la mariposa Monarca”, resaltó.

Entre febrero de 2024 y febrero de 2025 se registró una afectación de 2.55 ha de bosques en la zona núcleo de la RBMM, una reducción del 32% en comparación con las 3.728 ha afectadas el año anterior. De este total, 0.579 ha fueron afectadas por incendios, 0.117 ha por causas naturales como sequía y 1.854 ha por tala clandestina, la cual mostró una disminución respecto al periodo anterior.

Los avances en esta temporada demuestran que la conservación de la Monarca es posible mediante una colaboración conjunta entre comunidades originarias, instituciones nacionales y organizaciones colaboradoras. Esta cooperación fortalece la restauración del bosque de oyamel, mejora la vigilancia y garantiza la integridad del hábitat a lo largo de toda su ruta migratoria.

Villanueva subrayó que los esfuerzos integrales permiten recuperar ecosistemas y proteger una migración única en el mundo; la Monarca, además de ser símbolo de resiliencia y corresponsabilidad ambiental, cumple un papel esencial como polinizadora, facilitando la reproducción de diversas plantas y flores de Norteamérica.

Patrimonio trilateral

Proteger a la Monarca significa resguardar un patrimonio natural compartido entre México, Estados Unidos y Canadá, asegurando que esta extraordinaria viajera continúe cruzando cielos y generaciones. La salud de los bosques de la RBMM permite la infiltración de agua al Sistema Cutzamala, beneficiando a más de cinco millones de personas en la Ciudad de México y su zona metropolitana, y sustenta la biodiversidad de la región con 132 especies de aves, 56 de mamíferos, 432 de plantas vasculares y 211 de hongos.

Con la tendencia actual, la Monarca continúa siendo un símbolo de cooperación, corresponsabilidad y esperanza ambiental, mientras México fortalece la protección de sus bosques de hibernación y garantiza que presentes y futuras generaciones puedan seguir maravillándose con su extraordinaria migración.