Los comerciantes que tienen un RFC cargado en sitios de comercio electrónico como Amazon y Mercado Libre pagan una menor cantidad por concepto de IVA e ISR que aquellos que no están dados de alta ante el SAT o quienes no deseen cargar sus datos fiscales en estas plataformas, de acuerdo con Alheira Orozco, jefa de Asuntos Públicos de Mercado Libre.

En un webinar organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), Orozco explicó a detalle los cambios a las leyes del IVA e ISR contenidos en el Paquete Económico 2020, que obligan a plataformas digitales, como los mercados electrónicos (Mercado Libre y Amazon), las aplicaciones de transporte y logística (Uber y Rappi) y las de hospedaje (Airbnb), a convertirse en retenedoras de estos impuestos.

La información que desde el pasado 1 de junio las plataformas digitales como Mercado Libre deben recabar de los vendedores que utilizan sus servicios abarca su nombre completo y su razón social, RFC, CURP, domicilio fiscal y clave bancaria en la que se reciben los depósitos de los pagos por sus ventas y el monto de las operaciones celebradas con su intermediación.

Los comerciantes que no den de alta su información fiscal en la plataforma de comercio electrónico que utilicen para vender sus productos tampoco podrán recibir la constancia de retención por parte de estas empresas, con lo que también estarán imposibilitados para acreditar estas retenciones ante la autoridad fiscal.

Mientras que a un vendedor que tiene un RFC cargado en la plataforma de Mercado Libre, la plataforma le retiene 8% de IVA y entre 0.4 y 5.4% de la venta total por ISR, además de que puede acreditar la retención mediante el CFDI proporcionado por la plataforma; en el caso de quienes no registren un RFC en el marketplace, este les retendrá 16% de IVA y 20% de ISR sin distinción, con lo que el total es de 36%, que no puede ser acreditado.

“La retención de las personas físicas sin un RFC registrado en la plataforma es mucho más alta y la desventaja es que no tienen posibilidad de hacer esta acreditación ni de IVA ni de ISR al momento de hacer su declaración. Es un dinero que, de cierta forma, van a perder por no proporcionar su información o hacer una declaración propiamente”, dijo Orozco.

La directiva puso el ejemplo de un comerciante que vende un producto por 2000 pesos en el marketplace de Mercado Libre. Un vendedor con un RFC registrado ante la plataforma recibirá 1,726 pesos, después de que se le hubiera descontado 8% de IVA y 2% de ISR, más la comisión de 394 pesos que cobra el marketplace para este producto en particular. El total pagado en impuestos y comisiones por este vendedor es de 274 pesos o 13.7% del precio del producto.

Si el vendedor no cuenta con un RFC registrado en Mercado Libre recibirá sólo 1,206 pesos. Esto porque la plataforma le retendrá 16% de IVA y 20% de ISR, además de la misma comisión de 394 pesos por la venta. Así, el comerciante tendrá que pagar 794 pesos en impuestos y comisiones o 40% del precio del producto.

“Sí es mejor proporcionar su información porque la retención es menor y otra de las ventajas es que puedes acreditar este IVA e ISR. En este sentido, darse de alta como persona física con actividad empresarial conviene mucho más que no hacerlo porque, de no hacerlo, la retención es de 36%, lo cual es muy alto; además de que ese dinero no lo van a poder recuperar”, dijo Orozco.

Sólo aplica a personas físicas que venden productos nuevos

La directiva de Mercado Libre recordó que las disposiciones en materia da retención de IVA e ISR sólo aplican a personas físicas que venden productos nuevos. Las personas morales conservan su forma de tributar directamente ante el SAT y los productos usados no generan nuevos impuestos, porque ya fueron pagados en su primera compra.

“Todas aquellas personas físicas que no lo hayan hecho, se tienen que dar de altas como personas físicas con actividad empresarial”, dijo y añadió que esto incluye también a quienes estén dados de alta en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).

Mientras que para algunos vendedores la nueva forma de tributación es contraproducente, pues los obliga a incrementar los precios de sus productos al usuario final, para otros se trata una regularización del mercado debido a que muchos comerciantes declaraban voluntariamente el IVA y el ISR resultado de sus ventas mientras que otros no lo hacían. No obstante, para Alheira Orozco, la medida es muy reciente como para saber si habrá una salida importante de vendedores de estas plataformas por esta causa.

