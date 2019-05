Para Ramón Escobar, las empresas de redes de transporte no atienden a un segmento distinto al de los taxis. En entrevista con El Economista, el director de Cabify en México respondió a las afirmaciones del director general de Licencias y Operación de Transporte Vehicular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Carlos Augusto Morales López, quien afirmó hace unos días que habían sido tanto Uber como Cabify los que establecieron, en el acuerdo de movilidad que generó la primera regulación a estas empresas en 2015, que su servicio estaba orientado a un segmento de mercado distinto al de los taxis, ya que ellos no cobraban en efectivo y el valor de sus unidades era mayor.

“En los casi cuatro años que tengo en esta industria, esa no es una postura que nosotros hayamos tomado. Creemos que el efectivo es un método de inclusión. Las personas y sólo las personas son las que deciden cómo quieren moverse y cómo quieren pagar y es su decisión la que hay que empujar”, dijo Escobar.

Durante la presentación del nuevo seguro Más Protección Afirme - Cabify para los conductores que usan tanto la plataforma de Cabify como la de Easy y que la compañía ofrece en alianza con las aseguradoras AARCO y Afirme, el directivo enfatizó que ellos no comparten esta idea de que atienden a un segmento distinto al de los taxis, ya que creen que la forma en que la movilidad puede ser accesible para todos y en la que, en los próximos 10 años, se llegará a establecer un sólo sistema de movilidad, es al abrir a todo el mundo la interconectividad.

“Nosotros tenemos usuarios que salen de Iztapalapa, llegan aquí a Coyoacán, toman el metro y se van a Polanco y de ahí a Lomas en otro Cabify”, dijo y añadió que los usuarios ya están interconectándose, pues ya usan diferentes modalidades de transporte que incluyen a los patines y las bicicletas compartidas, los cuales se pueden pagar en efectivo o con tarjeta.

“Hace cinco años había entre uno y dos millones de personas utilizando este servicio. Hoy estamos hablando de que llegamos a 9 millones de personas en todo el país, lo cual significa una penetración de mucho mayor mercado y si queremos llegar a 25 millones de personas en los próximos cinco años, necesitamos favorecer la multimodalidad, la inclusión y creemos que eso es lo que nos hace parte de este ecosistema y no algo que es exclusivo para un segmento”, dijo.

A finales de abril pasado, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México presentó una serie de modificaciones a la legislación que regula a las llamadas empresas de redes de transporte. Dichas modificaciones obligan a las empresas a registrar cada una de las unidades que usan sus aplicaciones, las que además deberán pasar por un proceso de verificación vehicular. La reforma también hace que los conductores deban tramitar una licencia especial, para la que tendrán que pasar pruebas teóricas, prácticas y de condición física, además de que les prohíbe recibir pagos en efectivo por los servicios que ofrecen.

Dentro de su servicio Economy, que utiliza a conductores de la plataforma de Easy, Cabify sigue permitiendo que los conductores cobren en efectivo por sus servicios. De acuerdo con Escobar, esto responde a que hay un periodo de implementación de la nueva regulación en la Ciudad de México que vence el 1 de noviembre del 2019 y a que siguen esperando que la Semovi responda con más claridad a la solicitud que tanto Cabify como otras de las empresas que ofrecen este tipo de servicio, como Uber, Beat, Bolt y DiDi, realizaron para que se estableciera una mesa de diálogo con la autoridad.

Según el directivo, hasta el momento sigue sin haber un acercamiento formal por parte de la Semovi. Sólo la subsecretaría de Transporte de Carga y Especializados, a cargo de Omar Aragón Clemente, ha mantenido contacto con la compañía con el fin de resolver dudas. “El equipo operativo ha estado cercano, sin embargo a la solicitud de tener una mesa de trabajo aun no tenemos respuesta del secretario o de algún subdirector”, dijo.

Posterior a la publicación de las reformas a la Ley de Movilidad de la ciudad, las empresas de redes transporte desplegaron un comunicado conjunto en el que plantearon sus preocupaciones acerca de que esta reforma “crea una serie de barreras de entrada que tendrán graves repercusiones en la economía de las familias e individuos que hoy cuentan con un ingreso gracias a las aplicaciones de movilidad”. De acuerdo con Ramón Escobar, Cabify sigue trabajando de forma conjunta con el colectivo de empresas, pues han mantenido un intercambio de opiniones sobre todo en lo que respecta a la comunicación que le fue enviada al secretario de Movilidad, Andrés Lajous.

Según Escobar, dicha comunicación tuvo una respuesta “relativamente genérica”, sin plazos ni pasos a seguir. “Si bien, como ya sabemos, se publicaron ciertos lineamientos, aún falta que se especifique cómo va a funcionar. Las plataformas aunque ya están activas, todavía tienen pendientes. Esos son los detalles que hemos ido compartiendo para entender cómo viene eso. Estamos pensando entre todos algunas propuestas que en los siguientes días vamos a compartir ya que tengamos algo más firme”, dijo.

Aseguró también que Cabify no está en contra de los objetivos de la regulación, que resumió en que el gobierno de la ciudad cuente con un registro de las unidades para que haya formas de controlar estos servicios y de medirlos, aunque dijo que lo que no entendían era por qué los procesos aún no se habían definido al 100 por ciento. “En Brasil, ya compartimos información sobre los viajes. En España hay un registro y un permiso de los conductores. Lo que pedimos es poder trabajar en conjunto”, dijo y añadió que la compañía no ha terminado de hacer una evaluación del impacto que tendrán estas regulaciones en su operación, aunque admitió que habría un impacto en aquellos conductores que trabajan con varias plataformas o que son temporales, además de aquellos que están evaluando esto como una posibilidad de autoempleo.

“Lo más importante para nosotros es que podamos definir una fecha en la que podamos sentarnos a trabajar entre todos”, dijo. De acuerdo con Escobar, durante el 2018, hubo 9 millones de personas que utilizaron plataformas de movilidad en México al menos una vez al mes y en particular Cabify México registró un 48% de aumento de sus viajes. En 2019, espera un crecimiento total de la industria de entre 12 y 14 por ciento.

