La situación en la Ciudad de México se complica para las Empresas de Redes de Transporte en la Ciudad de México. Uber, DiDi, Cabify, Beat, Laudrive y Bolt tendrán que pagar 1,902 pesos por cada vehículo que quieran registrar ante la Secretaría de Movilidad local, de acuerdo con el procedimiento para obtener la constancia de registro vehicular o revista que se publicó en la Gaceta Oficial de la ciudad este 25 de abril.

A esta cantidad se suma otro cargo por 5,491 pesos que cada empresa deberá pagar para obtener su propio registro. Se mantiene la aportación de 1.5% del cobro por cada viaje realizado al Fideicomiso del Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón y el compromiso de compartir la información que la Secretaría determine y que incluye viajes, origen, destino, costo, duración, distancia, número de vehículos activos, número de choferes activos, sexo del conductor, sexo de la persona usuaria y aquella otra que, para efectos de planeación y actualización, la Secretaría establezca, además de una serie de trámites que tendrán que realizar en línea para poder operar en la ciudad.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) publicó el 24 de abril una serie de modificaciones a la legislación local en la materia que equipara los requerimientos que deben cumplir empresas como Uber y DiDi con las de los taxis. Este 25 de abril publicaron los procedimientos que deberán seguir estas empresas para satisfacer estas nuevas disposiciones.

De acuerdo con el documento publicado en la Gaceta Oficial, las personas morales que operan, utilicen y/o administran aplicaciones para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los usuarios pueden contratar el Servicio de Transporte de Pasajeros Privado Especializado con Chofer la Ciudad de México, deberán realizar el procedimiento para la obtención de una Constancia de Registro.

Para esto, los solicitantes tendrán que llenar un formulario en línea con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), su nombre o razón social; el alias o nombre comercial; su dirección y teléfono; así como adjuntar en formato PDF documentos como su acta constitutiva, acreditación del representante legal certificada ante notario público y su identificación, su RFC, documento por en el que especifiquen el funcionamiento de la aplicación y un comprobante de domicilio para recibir notificaciones.

Posteriormente, la Semovi revisará la información y la documentación provista por las empresas solicitantes y en un periodo de 15 días hábiles le informará sobre los resultados de la revisión. En caso de que ésta presente deficiencias, las empresas deberán enviar la información faltante en un plazo no mayor a cinco días hábiles y la Semovi tendrá otros cinco días para dar una nueva respuesta. En caso de que nuevamente la información esté incompleta o sea ilegible, las empresas tendrán que acudir a la Semovi para subsanar la situación. Si no acuden, se tendrá por no realizado el registro.

“Si la información proporcionada por la persona moral está completa el Sistema emitirá un aviso que informe que la revisión de sus documentos está completa y correcta”, refiere el documento. En este caso, la persona moral, es decir las empresas de redes transporte deberán pagar ante la Secretaría de Administración y Finanzas los derechos establecidos en el artículo 220, fracción XIV, inciso a) del Código Fiscal de la Ciudad de México, que ascienden a un monto de 5,491 pesos.

Cumplidos todos estos requisitos, las empresas podrán obtener su Constancia de Registro en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al que ingresó el pago.

Procedimiento de revista vehicular

Para poder operar, Uber, DiDi, Cabify y las demás Empresas de Redes de Transporte también tendrán que registrar cada vehículo que ofrezca sus servicios para lo cual deberán llenar otro formulario con información como el nombre del titular de la Constancia de Registro y el folio de ésta; la marca, línea o submarca y modelo; el número de placa y número de Identificación Vehicular (NIV); el número de la póliza de seguro vigente; el folio de la tarjeta de circulación vigente de la Ciudad de México y el folio de la identificación oficial del titular del vehículo.

Las empresas tendrán que adjuntar en formato PDF documentos como la Constancia de Registro; la factura de origen o carta factura del vehículo; el resultado de la Consulta al Registro Público Vehicular (REPUVE) de la placa vehicular, así como el resultado de la consulta del número de identificación vehicular (NIV); la póliza de seguro vigente, que especifique el uso para prestar el Servicio de Transporte de Pasajeros Privado Especializado con Chofer y que indemnice los daños y perjuicios que pudiese ocasionar a los usuarios, peatones, conductores o terceros en su persona o patrimonio, con una cobertura mínima de 2,500 UMAs (211,225 pesos); la calcomanía de Exención otorgada a vehículos híbridos y eléctricos, o constancia vigente de Verificación Vehicular “cero” o “doble cero”; la tarjeta de circulación vigente de la Ciudad de México y la identificación oficial vigente del titular del vehículo. Además de adjuntar imágenes del vehículo, la placa y del número de identificación vehicular.

Después de haber ingresado esta información y documentación, el sistema generará una orden de pago que las empresas deberán cubrir según lo previsto en el artículo 220, fracción I, inciso d), numeral 1,1.2 Inciso a) del Código Fiscal de la Ciudad de México, que indica un monto de 1,902 pesos. Cuando la Semovi compruebe este pago, se expedirá la Constancia de Registro Vehicular o revista.

El procedimiento añade que las empresas deberán entregar a cada conductor de un vehículo registrado “un tarjetón distintivo que deberá colocarse en el brazo del espejo retrovisor y ser visible desde dentro y fuera del vehículo. El tarjetón deberá incluir imagen gráfica que unívocamente identifique a la empresa; folio de la Constancia de Registro Vehicular y tener una dimensión de al menos 10 x 10 centímetros, y no mayor a 15 x 20 centímetros.

Ante estos procedimientos, las empresas de transporte formaron un colectivo e hicieron un llamado a las autoridades de la Ciudad de México para construir una regulación en la que, según ellas, sean tomadas en cuenta. Frente a este llamado, la jefa de Gobierno de la ciuda dijo en conferencia que el diálogo se mantiene abierto pero que su objetivo es poner piso parejo entre estas empresas y los taxis y regularlas.

[email protected]