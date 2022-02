Airbus puede fabricar sus propios motores para sus aviones alimentados con hidrógeno, dijo el director ejecutivo Guillaume Faury a un periódico alemán en una entrevista publicada el sábado.

El fabricante de aviones ha dicho que planea desarrollar el primer avión comercial del mundo alimentado con hidrógeno y cero emisiones para 2035.Faury le dijo al periódico Welt am Sonntag que podía imaginar equipar esos aviones con motores eléctricos producidos internamente.

"Eso es algo que básicamente podríamos hacer nosotros mismos", dijo Faury, hablando de un posible "cambio de estrategia".

Recientemente, un estudio de la International Council on Clean Transportation (ICCT) señaló que La introducción de aviones con motor de hidrógeno a partir de 2035 ayudará a limitar las emisiones de CO2, pero no reducirá por sí sola la huella de carbono del sector de la aviación. El motor de hidrógeno no emite contaminación ni gases de efecto invernadero, ya que produce vapor de agua. Sin embargo, el propio hidrógeno tiene que ser "limpio", es decir, producido por electrólisis del agua utilizando electricidad de fuentes renovables. (con información de AFP)