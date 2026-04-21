Apple baja en Wall Street tras nombramiento de John Ternus

Los inversionistas castigaron el martes los títulos de Apple que cotizan en Wall Street después de que el lunes, tras el cierre del mercado, se anunció que John Ternus sustituirá a Tim Cook como director ejecutivo de Apple en septiembre.

Las acciones de la empresa fabricante del iPhone bajaron 2.52% hasta los 266.17 dólares por título

Ternus, un veterano con 25 años de experiencia que ha supervisado el desarrollo de productos clave, incluidas varias generaciones de iPhone, tomará las riendas el 1 de septiembre, sucediendo a Tim Cook después de más de una década de fuerte crecimiento que vio cómo el valor de mercado de Apple aumentaba hasta alrededor de 4 billones de dólares.

“El mercado se sentirá reconfortado por el hecho de que el nuevo CEO ha estado al frente del negocio de hardware de Apple, que sigue siendo el motor del grupo. Esto indica continuidad en lugar de un giro estratégico”, afirmó Ben Barringer, director de Investigación Tecnológica de Quilter Cheviot.

Las acciones de Apple se han multiplicado por 20 durante la gestión de Cook, gracias no solo al iPhone, sino al crecimiento constante de los servicios y a las mejoras graduales en toda su gama de productos, un modelo que los analistas esperan que se mantenga bajo la dirección de Ternus.

Por ahora, los inversionistas parecen estar tranquilos al ver que Apple no abandona la fórmula que ha sido la base de su éxito, apostando en cambio a que su vasta base de clientes, su experiencia en hardware y su innovación constante seguirán impulsando el crecimiento, incluso sin un nuevo dispositivo centrado en la IA.

En lo que va del 2026 las acciones de Apple registran un aumento de casi 2.1%, rendimiento inferior al del S&P 500 este año, alrededor de 3.2%; en parte debido a la preocupación por los márgenes y la incertidumbre en torno a los lanzamientos de nuevos productos a finales de este año. (Con información de Agencias)