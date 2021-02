El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno busca inyectar recursos por alrededor de 100,000 millones de pesos a las paraestatales Pemex y CFE para quitarles su carga tributaria, con el único fin de continuar con el desarrollo de la industria energética en el país.

“Ahora con la disminución de impuestos, alrededor de 100,000 millones, aparte, estamos esperando lo que nos va a entregar el Banco de México”, dijo desde Palacio Nacional.

“A Pemex se le están quitando los impuestos, se le están reduciendo impuestos para fortalecer a Pemex, igual que a la Comisión Federal de Electricidad, y se le va a ayudar para que no le falten recursos para las labores de exploración y de producción de campos petroleros”, añadió en conferencia de prensa matutina.

Respecto a Petróleos Mexicanos, el mandatario dijo que su gobierno va a procurar producir petróleo crudo para refinación y producción de gasolinas, a fin de no importar gasolina ni diésel, con el propósito de que en año 2023 “dejemos de comprar las gasolinas, vamos a ser autosuficientes”.

Ello, agregó, “al mantener una política para que haya reposición de las reservas, que no se agoten nuestras reservas y por eso también vamos a procurar producir petróleo crudo para la refinación; que, en vez de vender el petróleo crudo, lo refinemos en el país y se produzcan las gasolinas y no tengamos que comprar gasolinas ni diésel, que no tengamos que importar”.

Asimismo, mencionó que le da gusto que el presidente norteamericano Joe Biden plantee lograr la autosuficiencia alimentaria y energética en su país, por lo que consideró que hacía ese rumbo tienen que dirigirse también México.

"Me da mucho gusto de que ayer el presidente Biden señaló, o sus asesores, que está a punto de dar a conocer un plan para que Estados Unidos sea autosuficiente en alimentos, en energía y, en vez de cerrarse, está planteando que haya acuerdos, imagino que con nosotros y otros países, para garantizar su abasto.

"Entonces es importante que ellos estén pensando en la autosuficiencia. Nosotros tenemos que ir hacia allá, seguir caminando hacia allá, que podamos producir lo que consumimos", apuntó.

Por otro lado, López Obrador también aseguró que con los ahorros por la cancelación del aeropuerto de Texcoco “casi” se va a financiar el Tren Maya.“A ver, le voy a decir algo a los conservadores. Ya ven que hay en la red un diablito que dice: ‘Diles que te vas a reelegir’. Bueno, pero ahora el diablito me está diciendo ahora: ‘Con los ahorros, a ver, la polémica buena, con los ahorros del aeropuerto casi vamos a financiar el Tren Maya”, dijo.

Asimismo, acusó a sus adversarios de intentar desacreditar con la cancelación del NAIM, por lo que insistió en que o las cuentas se realizaron mal o “hubo mala fe”.

