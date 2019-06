Una coalición de más de 960 asociaciones y empresas de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos dirigió este martes una carta al Congreso para instarlo a una rápida ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los signatarios representan la cadena de valor de la agricultura y la alimentación de Estados Unidos a nivel nacional, estatal y local.

Por ejemplo, participan American Sugar Alliance, American Beverage Association, American Farm Bureau Federation, Corn Refiners Association, National Chicken Council, National Corn Growers Association, U.S. Apple Association y National Milk Producers Federation.

“El T-MEC beneficiará a la agricultura y la industria alimentaria de los Estados Unidos, al tiempo que les brinda a los consumidores un suministro más abundante de alimentos seguros y de alta calidad a precios asequibles”, dijeron en la carta.

En los últimos 25 años, las exportaciones de alimentos y productos agrícolas de los Estados Unidos a Canadá y México se han más que cuadruplicado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pasando de 9,000 millones de dólares en 1993 a casi 40,000 millones de dólares en 2018.

“El TLCAN ha ayudado significativamente a crear un suministro confiable y de alta calidad de productos alimenticios para los consumidores estadounidenses, mientras que apoya a más de 900,000 empleos estadounidenses en alimentos y agricultura y sectores relacionados de la economía”, añadieron.

Indicaron que el T-MEC hace mejoras para aumentar aún más las exportaciones de alimentos y productos agrícolas de los Estados Unidos a sus vecinos y ofrecería 2,200 millones de dólares adicionales en la actividad económica de los Estados Unidos.

Entre las empresas firmantes están Archer Daniels Midland Company, Bimbo Bakeries, Hershey Creamery Co., Merck Animal Health, Mondelēz International, The Kraft Heinz Company, Tyson Foods, Inc.

Un reciente informe de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos concluyó que el T-MEC tendría "un impacto positivo en el sector agrícola de los Estados Unidos".

Además, según el mismo informe, "probablemente tendría un impacto positivo en todos los sectores industriales amplios dentro de la economía de los Estados Unidos", elevando el PIB del país en 68,200 millones de dólares.