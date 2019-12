El plan para comprar hasta un 30% de OHL reafirma el interés mexicano por España. Recuerda a otros movimientos, por el perfil del comprador y la situación del activo adquirido.

La llegada de la familia Amodio a OHL, en la que negocia tomar una participación de hasta el 30% para convertirse en el principal accionista, completa una oleada de inversiones mexicanas en España iniciada en 2014, que suman ya más de 5,000 millones de euros, según los últimos datos de la Secretaría de Estado de Comercio de España.

El movimiento que preparan los Amodio recuerda además a otros desembarcos de fortunas mexicanas. Una vez más, el dinero llega a golpe de operaciones y, en la mayoría de las ocasiones, a través de grandes fortunas personales atraídas por la oportunidad que ofrece España como puerta de entrada en Europa.

OHL lleva más de un mes negociando formalmente con el grupo mexicano Caabsa, controlado por los hermanos Mauricio y Luis Amodio, la compra al Grupo Villar Mir de una participación en la constructora y la suscripción de una ampliación de capital por un 20% del capital. Un sonado movimiento por el que apenas se pagarán unos 100 millones de euros, dada la cotización actual de OHL. La empresa española tiene un valor doce veces inferior a los 3,400 millones de euros alcanzados en 2014.

La operación es la segunda de cierta relevancia de un inversionista mexicano desde la vuelta del verano -Verzatec compró la cordobesa Polímeros Gestión Industrial-. Y se asemeja sobre todo al movimiento que, en 2008, en plena crisis económica, marcó un punto de inflexión en la entrada de las fortunas mexicanas en España. Fue la compra de FCC y de Realia por parte de Carlos Slim, que aprovechó la situación de debilidad en la que se encontraba Esther Koplowitz. Algo parecido ocurre ahora, cambiando el nombre de la constructora afectada y del accionista en retirada.

Slim inauguró el gran desembarco mexicano en España. Bimbo compró después su homónima española, momento en el que las operaciones comenzaron a intensificarse y a concentrarse en sectores como el inmobiliario, la alimentación, el ocio o la construcción.

Operaciones

Sin embargo, el aluvión de inversiones mexicanas no comenzó hasta 2014 y se prolonga hasta hoy. Arrancó tras completarse la compra de Campofrío por Sigma y de los autobuses de Avanza por Ado, y ha estado liderada por fortunas como Carlos Fernández, que tiene el 56% de Amrest y es consejero de Santander; los hermanos Torrado, que controlan Zena Alsea y que se hicieron con el Grupo Vips tras abonar 500 millones de euros; Allen Sanginés-Krause, que compró el madrileño Hotel Villamagna por 210 millones de euros;o Alfonso de Angoitia, máximo accionista de la Socimi Quonia.

Otras operaciones destacadas en este particular lustro de oro de la inversión mexicana son la compra de la hotelera Lark por Orion, de varias plantas de Holcim por Cemex, de los hoteles Nature por parte de los hermanos Álvarez Aja, de Yelmo Cines por Cinépolis o de Colonial por Finaccess. El año pasado se produjo un particular acelerón al coincidir el cierre de las compras de Vips, del 10% de Glovo, de Quonia o de la bodega Bornos. Fue uno de los años más intensos en el aterrizaje de los inversores mexicanos, pero 2019 no se queda atrás. En el primer semestre ya se alcanzaron cifras superiores a las de 2018, a las que se sumará en breve la llegada de los Amodio a OHL.

Un viaje de ida y vuelta a través del Atlántico

La llegada de las inversiones de México a España no hace sino equilibrar los flujos de capital entre uno y otro país. México tiene alrededor de 130 millones de habitantes y una pujanza económica al alza que le permitirá igualar en el futuro su PIB con el de España, según las previsiones.

Los 5,000 millones de euros que han viajado entre 2014 y 2019 de México a España son una cifra histórica para un país hasta ahora más acostumbrado a la llegada de inversiones españolas. A la espera de que se materialice la operación de OHL, la Secretaría de Estado de Comercio de España calcula que las inversiones mexicanas en España ascendieron a 4.854 millones entre 2014 y 2019. No se contabilizan las transacciones realizadas tras este verano, sobre las que aún no hay datos oficiales. Si en 2018 el gobierno español contabilizó 453 millones, en el primer semestre de 2019 fueron 479 millones.

El país norteamericano es el noveno que más dinero trae a España, por detrás de Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Italia, China, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Esta tendencia ha permitido que la relación entre ambos países haya ido ganando en reciprocidad. Eso sí, el viaje de ida suele estar pilotado por grandes corporaciones españolas, con Repsol, Naturgy, BBVA, Santander, Iberdrola, Acciona o Telefónica al frente, y el de vuelta lo protagonizan las fortunas personales.