¡La nonna tenía razón! La cocina italiana entra en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco

La variedad y los rituales de la cocina italiana se incorporaron este miércoles a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, siendo la primera vez que se incluye la gastronomía de un país en su totalidad.

Este reconocimiento "honra quiénes somos y nuestra identidad", declaró la primera ministra Giorgia Meloni, cuyo gobierno de extrema derecha ha defendido los productos "Hechos en Italia" como parte de su agenda nacionalista.

"Porque para nosotros, los italianos, la cocina no es solo comida o una serie de recetas. Es mucho más: es cultura, tradición, trabajo, riqueza", afirmó en un comunicado.

"Se trata de una distinción que sólo puede enorgullecernos". "Nos proporciona una poderosa herramienta para mejorar aún más nuestros productos y protegerlos de forma más eficaz de las imitaciones y la competencia desleal", dijo Meloni.

La votación de un panel de la Unesco reunido en Nueva Delhi culminó un proceso que Italia inició en 2023. El Gobierno presentó la cultura gastronómica del país como un ritual social que une a familias y comunidades y que va mucho más allá de la pizza, la pasta y el risotto.

La vigesimoquinta reunión del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), celebrada en el Fuerte Rojo de Delhi (siglo XVII), también incluyó en su lista tradiciones como el festival hindú de Diwali y la cultura de la piscina en Islandia.

En una suculenta declaración en apoyo de la candidatura italiana, el Gobierno describió una cocina diversa que es un microcosmos de diferentes culturas, desde el ossobuco lombardo (jarrete de ternera estofado con gremolata) hasta las orecchiette con cime di rapa (pasta en forma de oreja con hojas de nabo) de Apulia.

Los grupos del sector estiman que el reconocimiento de la Unesco podría impulsar el turismo hasta un 8% en dos años, añadiendo 18 millones de pernoctaciones.

La cocina italiana se une a un menú mundial en la lista del patrimonio cultural inmaterial.

A ella se suman la alta cocina francesa que celebra domingos y fiestas; la mexicana en honor a los ritos religiosos de una minoría étnica; la técnica de fermentación del kimchi coreano y la cocina Washoku japonesa.

Italia es conocida en todo el mundo por su gastronomía, en particular por la pasta, la pizza y el 'gelato', pero también por una amplia gama de especialidades regionales elaboradas con ingredientes sencillos y locales.

La elaboración de pizza en Nápoles ya figura en la lista del patrimonio inmaterial de la agencia cultural de la ONU, al igual que el café espresso, pero la última incorporación tiene un alcance más amplio.

El reconocimiento de Italia difiere del de su rival culinario, Francia, que en 2010 obtuvo el reconocimiento de la Unesco por "la comida gastronómica de los franceses", una práctica social que incluye cuatro platos.

En el barrio romano de Trastevere, Leonora Saltalippi, copropietaria de la pequeña trattoria "Da Gildo", afirmó el martes que la cocina italiana debe mucho a siglos de madres y abuelas.

"Todo es un legado nacido de la visión de las mujeres en la cocina", declaró a AFP esta restauradora de 43 años.

"Han cocinado durante siglos y han encontrado, en las pequeñas cosas de la tierra y la pobreza de los tiempos, un sabor que comienza con el aceite y termina en todo lo que tocan", explicó.

Mientras vertía un delicado chorro de aceite de oliva sobre un plato de 'fettuccini' con alcachofas, señaló que en todo el país cada familia tenía su propia receta, "sin nada escrito".

"Lo que sin duda marca la diferencia es el cuidado y el amor con el que se preparan las cosas en general, no solo en la cocina", declaró Tiziana Acanfora, una clienta de 51 años.