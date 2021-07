La suspensión de Kansas City Southern de México (KCSM) del padrón de importadores de hidrocarburos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue consecuencia que desde octubre del 2020 la Secretaría de Energía no renovó el permiso requerido, por lo que actualmente no se importa diésel para autoconsumo, afirmó su presidente Óscar del Cueto.

En entrevista, explicó que dicha decisión no tiene ningún impacto en sus operaciones cotidianas (pueden seguir transportando el combustible de otras empresas importadoras) aunque es de su interés volver a importar el combustible y por ello revisarán el tema con la dependencia.

“Nosotros siempre hemos estado comprometidos con el cumplimiento de todas las normas y regulaciones. Hemos cumplido siempre con las obligaciones regulatorias y fiscales en México. El anuncio no es nada relacionado con un tema fiscal de nosotros. No se usaba el permiso y por eso se cancela”, detalló.

De acuerdo con la lista divulgada por el SAT esta semana, Kansas City Southern de México (KCSM), Ferromex y Ferrosur están en el mismo nivel de suspensión que otras 79 empresas.

Previo a octubre del año pasado, la empresa ferroviaria importaba una parte del diésel para la operación de sus locomotoras, el cual tenía cualidades técnicas que les generaban beneficios a sus equipos, el cual se sustituyó sin complicaciones con el que se comercializa en el país, por lo que sus operaciones no han tenido alteración alguna.

De sus compras actuales del energético, poco más del 50% se hacen a Pemex Transformación Industrial, a distribuidores con los que suma esfuerzos para obtener mejores costos al comprar a Pemex, e importadores, de acuerdo con sus necesidades.

Respecto a eventuales impactos en sus operaciones porque alguna firma a la que le compra diésel apareció en la lista de suspendidas, dijo que ya revisaron y no hay ninguna.

En la información publicada respecto a la suspensión parecía que incumplían aspectos fiscales. ¿Qué ocurrió?

La renovación no se da porque al no tener el permiso de la Secretaría de Energía no se importa, no se usa el otro permiso y se cancela. Cumplimos con todas las normas.

¿Por qué no les renovó la secretaría?

Nos pidieron el doble de información, la dimos, pero no nos autorizaron y no hubo mayores detalles.

Quieren volver a importar

Sobre los contratos que tiene KCSM con Pemex para comprarle diésel, Del Cuento precisó que están vigentes y que en su calidad de consumidores cuentan con contratos y diferentes fechas de terminación.

Debido a que la importación de diésel de para el autoconsumo les resultó benéfico, está en sus planes volver a tener los permisos requeridos.

“Sí, vamos a ver los temas que se requieren para las autorizaciones correspondientes para volverlo a tener. Seguiremos buscando. Ahora tenemos la certeza de que la suspensión no afecta en nada la operación. Seguiremos dando servicio a nuestros clientes y el que diésel que se requiera se comprará como hemos venido haciendo”, agregó el ejecutivo.

