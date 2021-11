Entre el renacer del turismo y el nuevo comienzo, esta mañana se inaugurará la edición 45 del Tianguis Turístico en la ciudad de Mérida, a la que el sector privado llega con “mucho entusiasmo y expectativas muy altas”, afirmó el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Braulio Arsuaga.

“Los números que la Secretaría de Turismo ha comentado son importantes: 41 países, 32 entidades expositoras y más de 1,400 compradores. Son cifras interesantes que ayudarán en el futuro, porque los contratos y los negocios que se hacen ahí son para el futuro. También hay que sumar en el proceso de recuperación tras el duro golpe de la pandemia los resultados de la F1”, dijo el empresario.

Entre las actividades que tendrá el principal líder del sector privado turístico está el panel: Turismo en Yucatán: un oasis para las inversiones, junto al gobernador anfitrión, Mauricio Vila, al presidente de Grupo Xcaret, Miguel Quintana, y el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, entre otros. Sin embargo, la satisfacción del empresario no es plena porque aún con una estimación del 70% de recuperación actual del sector, México se encuentra lejos del volumen deseado y siguen latentes los temas de la inseguridad y falta de promoción, nacional e internacional.

“No podemos hablar de recuperación plena hasta que no se recuperen ciertos segmentos que tienen que ver con el volumen en las ciudades. Me refiero a los viajes de negocio y grupos y convenciones. Sí, hay recuperación en playas, que tal vez se afecte por la inseguridad (como lo ocurrido recientemente en el Caribe Mexicano). Es claro: no es la misma película la que se mira en ciudades donde los dos segmentos no se han recuperado”, agregó.

¿Qué sucede en Yucatán?

La primera edición presencial del Tianguis Turístico, luego de la cancelación del año pasado, se ha prometido como el parteaguas para el sector. El nuevo momento y la nueva época con la participación de todos los involucrados.

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, llegó a la sede del encuentro de negocios tres días antes y desde entonces ha realizado diversas actividades en compañía del Gobernador Mauricio Vila y la encargada de Turismo local, Michelle Fridman, entre ellas: inauguración de hoteles, visita al nuevo parque de Xcaret y participar en el foro Tendencias y oportunidades para organizaciones de destino en México.

En línea con su entusiasmo, Miguel Torruco publicó este lunes, en su cuenta de Twitter: Algo está pasando en Yucatán, el estado está profesionalizando la actividad turística, es algo que se nota, ubicándose, al cierre de octubre, como la tercera entidad receptora de inversión.

