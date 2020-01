La Asociación Nacional de Industrias de Plástico (Anipac) y los Industriales de Bolsas Plásticas (Inboplast) demandaron que la actual regulación que prohíbe el uso de bolsas genera confusión, ya que no cuenta con especificaciones.

En conferencia de prensa, Aldimir Torres, presidente de la Anipac, junto con Juan Álvaro Hernández, presidente de Inboplast, destacó que debe haber una transformación y un fomento a la economía circular. “Las autoridades no toman en cuenta a los empresarios. Nosotros estamos dispuestos a rediseñar, lo estamos haciendo”, mencionó.

Por su parte, José del Cueto, presidente de la sección de fabricantes de bolsas de plástico de la Anipac, destacó que la ley que prohíbe el uso de bolsas de plástico debe ser más específica, ya que, de acuerdo con el artículo 25 XI bis de la Ley de Residuos Sólidos, queda prohibido por cualquier motivo la comercialización, distribución y entrega de las bolsas de plástico al consumidor, en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son compostables.

“La prohibición habla de la distribución, entrega y comercialización. Supongamos que comercializo bolsas para vender en toda la república y vendo bolsas, no sólo de camiseta, como está la ley es cualquier tipo de bolsa”, indicó. Agregó que es importante también la publicación de una regulación respecto a las bolsas compostables, ya que, actualmente, no existe. “En la ciudad de México no existe una norma de bolsas compostables. Creemos que la norma debió haber estado antes de haber entrado en vigor la ley, pero no se ha elaborado. Estamos empezando el grupo de trabajo donde se va a construir esta norma”. De acuerdo con la Anipac, la regulación afecta a 50,000 empleos y cerca de 40,000 empresas.

Los directivos mencionaron que la industria de bolsas de plástico no se encuentra en contra de adoptar procesos sustentables. Por ello, lanzaron una propuesta para rediseñar las bolsas de acarreo reutilizables a través de una norma técnica y un plan de manejo.

“Proponemos una bolsa reutilizable con 50% de material reciclado posconsumo y 100% reciclable”, mencionó José del Cueto.

Además, proponen una norma ambiental NADF-024-AMBT 2013 de separación de residuos sólidos urbanos inorgánicos a través de la identificación con colores.

