Senadores y diputados incumplieron con la aprobación de las leyes secundarias en materia de justicia laboral, mismas que debieron estar listas este 26 de febrero tal y como lo estipulaba el decreto publicado por el presidente de la República y que daba un año para la aplicación de la nueva impartición de justicia en el país.

Aun cuando se aprobara la propuesta que presentaron los senadores del PRI, Tereso Medina e Isaías González Cuevas, en este periodo de sesiones que concluye en abril “no hay tiempo suficiente para que la revisen los diputados federales”, indicó Ricardo Martínez Rojas, socio de la firma de abogados De la Vega & Martínez.

Cabe recordar que el 25 de febrero del 2017 el presidente de la República divulgó el decreto en el que se establecen los cambios constitucionales a los Artículos 107 y 123 en materia de Justicia Laboral y que contempla la desaparición de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje, la creación de un organismo autónomo para llevar adelante la conciliación laboral y registro de contratos, así como los cambios respecto a los emplazamientos a huelga.

Ahí mismo, en los transitorios, se indicó que “el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo”, aspecto que no se podrá realizar, ya que no hay leyes secundarias que permitan su aplicación.

Consultado al respecto, el senador Isaías González Cuevas comentó que no tenía información sobre la fecha o el día en el que se abordará el tema, y si existe o no un dictamen que permita avanzar en la aprobación de la legislación secundaria. “Yo también estoy preguntando a la comisión”.

APROBACIÓN, EN ESTE PERIODO

Por su parte, Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) declaró que los cambios legislativos en la materia de impartición de justicia “esperamos que estén aprobados en este periodo ordinario de sesiones”.

Agregó que ha circulado información sobre supuestos contenidos de la reforma, por lo que garantizó que ésta se enfoca a un cambio trascendental vinculado con la impartición de justicia con Tribunales Laborales, y no a través de las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje, y reiteró que de ninguna manera se piensa flexibilizar el outsourcing.

Germán de la Garza, socio de la firma de abogados Mowat, comentó que “hasta ahora no tenemos conocimiento de que se haya dado alguna extensión o plazo; no tenemos ninguna comunicación del Senado al respecto”. Agregó que, si bien no se han cumplido con los tiempos, “lo que ha pasado también en otros casos, como el del fiscal o del procurador de la República que no han sido nombrados”, consideramos que la dinámica laboral continuará su curso con la ley vigente.

